Xe đầu kéo va chạm xe máy, 2 phụ nữ tử vong

30 người trong đường dây Xôi Lạc TV bị khởi tố 05/03/2026 09:19 Hệ thống web Xôi Lạc TV bị cáo buộc hoạt động dưới vỏ bọc công ty công nghệ để chuyên phát bóng đá lậu, liên quan bản quyền trái phép và quảng cáo đánh bạc.

Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ 05/03/2026 05:08 Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.

Từ 1/4, UBND xã được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông 04/03/2026 13:34 Theo quy định mới nhất, từ 1/4, ngoài cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự…, UBND các cấp được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ.

Sớm khắc phục tình trạng "có như không" của các cụm đèn giao thông 02/03/2026 11:27 Sau các đợt mưa bão và qua nhiều lần nâng cấp các tuyến đường, nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khởi tố nhóm bắt cóc phụ nữ 01/03/2026 16:55 Sau khi bắt cóc và ép bà M. chuyển 157 triệu đồng, cả nhóm lái ô tô chở nạn nhân hướng về biên giới Campuchia. Nạn nhân may mắn trốn thoát và đến công an trình báo.

Rầm rộ "kinh doanh nỗi sợ" từ đời thực đến mạng xã hội 01/03/2026 05:22 Đánh vào tâm lý lo âu, mong cầu bình an đầu năm, hoạt động bói toán nở rộ trên không gian mạng và len lỏi về các địa phương ở Hà Tĩnh, biến tướng dưới nhiều hình thức.

Không để “khoảng trống” về an ninh trật tự sau Tết 28/02/2026 15:17 Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương “siết chặt” an ninh trật tự, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững bình yên cơ sở ngay sau Tết.

Hà Tĩnh siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy 28/02/2026 10:18 Công an Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đang siết chặt quản lý, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.

Khởi tố đối tượng "khóa đầu, khóa đuôi" xe ngày mùng 2 Tết ở phường Trần Phú 26/02/2026 09:53 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.

Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải 26/02/2026 06:13 Thùng container bẹp dúm, cabin biến dạng, đầu tàu móp méo, lan can và dải phân cách đổ nghiêng sau cú va chạm mạnh giữa tàu SE3 và xe tải tại đường ngang.

Sau va chạm, ô tô con chắn ngang trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng 25/02/2026 10:55 Sau va chạm trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Kỳ Văn (Hà Tĩnh), ô tô con biển số Lâm Đồng bị chèn trước xe tải chở hàng chuyển phát nhanh.

Khởi tố 2 thanh niên cướp giật tài sản của thiếu nữ 24/02/2026 11:25 Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng về hành vi cướp giật túi xách của thiếu nữ dưới 16 tuổi trên tuyến ĐT548, chiếm đoạt tiền và điện thoại.

Cả nước có 230 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết 23/02/2026 13:41 Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý nghiêm sai phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ như: vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định...

5 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc qua Hà Tĩnh trong một ngày 23/02/2026 05:32 Tính tới cuối ngày 22/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh ghi nhận 5 vụ va chạm, tai nạn giao thông.

11 ca tử vong do pháo nổ trong 8 ngày Tết 22/02/2026 11:27 Bộ Y tế ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu do pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó 11 người tử vong trong 8 ngày nghỉ Tết.

Bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ nước ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh 21/02/2026 16:30 Thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong dưới hồ Bảy Mẫu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Công an thông tin về vụ 13 người ngộ độc do ăn trứng cá cảnh 21/02/2026 15:14 Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa nghi do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nhúng lẩu, không phải trứng cá rồng.

Công an Hà Tĩnh xử phạt hơn 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 20/02/2026 18:10 Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh 20/02/2026 09:15 Trong sáng 20/2 (mùng 4 Tết), liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh.

Cả nước xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông khiến 168 người chết trong 6 ngày nghỉ Tết 20/02/2026 05:58 Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông khiến 168 người chết, 177 người bị thương. So cùng thời điểm năm 2025 giảm cả số vụ, số người chết và người bị thương.