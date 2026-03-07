Xe đầu kéo va chạm xe máy, 2 phụ nữ tử vong

05/03/2026 09:19
Hệ thống web Xôi Lạc TV bị cáo buộc hoạt động dưới vỏ bọc công ty công nghệ để chuyên phát bóng đá lậu, liên quan bản quyền trái phép và quảng cáo đánh bạc.
05/03/2026 05:08
Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.
04/03/2026 13:34
Theo quy định mới nhất, từ 1/4, ngoài cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự…, UBND các cấp được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ.
03/03/2026 05:28
Từng là "nỗi ám ảnh" của người đi đường nhưng sau khi được thảm lại bằng bê tông nhựa, 3,3km Quốc lộ 1 - cửa ngõ dẫn vào Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã hoàn toàn "lột xác".
02/03/2026 11:27
Sau các đợt mưa bão và qua nhiều lần nâng cấp các tuyến đường, nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
01/03/2026 16:55
Sau khi bắt cóc và ép bà M. chuyển 157 triệu đồng, cả nhóm lái ô tô chở nạn nhân hướng về biên giới Campuchia. Nạn nhân may mắn trốn thoát và đến công an trình báo.
01/03/2026 05:22
Đánh vào tâm lý lo âu, mong cầu bình an đầu năm, hoạt động bói toán nở rộ trên không gian mạng và len lỏi về các địa phương ở Hà Tĩnh, biến tướng dưới nhiều hình thức.
28/02/2026 15:17
Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương “siết chặt” an ninh trật tự, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững bình yên cơ sở ngay sau Tết.
28/02/2026 11:02
Hàng loạt thiết bị chóp nón cảnh báo tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã bị mất cắp.
28/02/2026 10:18
Công an Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đang siết chặt quản lý, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
28/02/2026 08:00
Ngã tư giao đường Nguyễn Du với đường Lê Ninh (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông.
26/02/2026 09:53
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.
26/02/2026 06:13
Thùng container bẹp dúm, cabin biến dạng, đầu tàu móp méo, lan can và dải phân cách đổ nghiêng sau cú va chạm mạnh giữa tàu SE3 và xe tải tại đường ngang.
25/02/2026 10:55
Sau va chạm trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Kỳ Văn (Hà Tĩnh), ô tô con biển số Lâm Đồng bị chèn trước xe tải chở hàng chuyển phát nhanh.
25/02/2026 05:36
Trong tháng 2, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện gần 2.700 trường hợp vi phạm giao thông, qua đó xử phạt số tiền 6,1 tỷ đồng.
24/02/2026 11:25
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng về hành vi cướp giật túi xách của thiếu nữ dưới 16 tuổi trên tuyến ĐT548, chiếm đoạt tiền và điện thoại.
23/02/2026 13:41
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý nghiêm sai phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ như: vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định...
23/02/2026 05:32
Tính tới cuối ngày 22/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh ghi nhận 5 vụ va chạm, tai nạn giao thông.
22/02/2026 15:41
Qua 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã xử phạt 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 966 triệu đồng.
22/02/2026 11:51
Dịp đầu năm mới Bính Ngọ, khi người dân, du khách dâng hương, hóa vàng mã đông, nguy cơ cháy nổ tại các đền, chùa ở Hà Tĩnh luôn ở mức cao.
22/02/2026 11:27
Bộ Y tế ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu do pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó 11 người tử vong trong 8 ngày nghỉ Tết.
22/02/2026 11:18
3 ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc Vũng Áng - Bùng ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh khiến giao thông bị ùn tắc.
21/02/2026 16:30
Thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong dưới hồ Bảy Mẫu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
21/02/2026 15:14
Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa nghi do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nhúng lẩu, không phải trứng cá rồng.
21/02/2026 14:01
Thời tiết nắng ráo, giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ giúp người dân du xuân thuận lợi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân "phớt lờ" quy định khi tham gia giao thông.
20/02/2026 18:10
Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.
20/02/2026 09:15
Trong sáng 20/2 (mùng 4 Tết), liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh.
20/02/2026 05:58
Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông khiến 168 người chết, 177 người bị thương. So cùng thời điểm năm 2025 giảm cả số vụ, số người chết và người bị thương.
19/02/2026 14:39
Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết sáng 19/2 thì gặp nạn, 3 người được cứu, 1 tử vong, 2 mất tích.
19/02/2026 07:20
Sau 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng CSGT Hà Tĩnh duy trì việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông.