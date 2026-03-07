Hotline: 02393.693.427
Xe đầu kéo va chạm xe máy, 2 phụ nữ tử vong

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Sau khi xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số Lào trên tuyến tránh quốc lộ 1 ở phường Sông Trí ( tỉnh Hà Tĩnh), 2 phụ nữ đi trên máy tử vong thương tâm.

bqbht_br_tai-nan-2-nguoi-chet.jpg
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 14h30' ngày 7/3 tại Km575+200 tuyến tránh quốc lộ 1 ở địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh giữa xe đầu kéo biển số Lào với xe máy làm 2 người tử vong.
bqbht_br_tai-nan-2-nguoi-chet-2.jpg
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS Lào UN – 4573 kéo theo rơ-móoc mang BKS UN - 2118 di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi tới Km575+200 thuộc địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy di chuyển theo hướng ngược lại.
bqbht_br_tai-nan-2-nguoi-chet-4.jpg
Sau cú va chạm mạnh, xe máy rơi xuống, xe đầu kéo quay ngang, chắn giữa đường. Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ đi trên máy tử vong. Trong số 2 nạn nhân, bước đầu xác định danh tính là N.T.L. (SN 1980, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), người còn lại tên Kh. (chưa rõ năm sinh).
bqbht_br_tai-nan-2-nguoi-chet-5.jpg
Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an địa phương và đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng.

