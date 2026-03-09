Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Cần sớm tháo dỡ cụm đèn tín hiệu giao thông "thừa" ở nút giao đường kết nối cao tốc

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao tuyến đường kết nối cao tốc ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh làm một số người tham gia giao thông lúng túng.

bqbht_br_den-do-ha-tinh-20.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-5b.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-5a.jpg
Từ khi được đưa vào khai thác vào đầu năm 2026 tới nay, đường Ngô Quyền - đường tỉnh ĐT.550 - tuyến giao thông kết nối với cao tốc Bắc - Nam, thuộc địa phận phường Trần Phú, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông và giảm tải lưu lượng phương tiện trên đường tỉnh ĐT.550.
bqbht_br_den-do-ha-tinh-12c.jpg
Tại nút giao giữa tuyến đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền (gần Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Cụm đèn này hiện đã đi vào hoạt động.
bqbht_br_den-do-ha-tinh-24.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-25.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-25cc.jpg
Với việc lắp mới thêm hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tại khu vực ngã tư giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền hiện có 2 hệ thống đèn giao thông (1 hệ thống lắp mới và 1 hệ thống cũ chưa được tháo dỡ).
bqbht_br_den-do-ha-tinh-11a.jpg
Do hệ thống đèn giao thông cũ chưa được tháo dỡ, vạch kẻ đường vì thế cũng chưa được xóa bỏ triệt để.
bqbht_br_den-do-ha-tinh-23a.jpg
Trong 2 hệ thống đèn, chỉ có 1 hệ thống đèn (mới được lắp đặt) đang hoạt động, nhưng việc tồn tại song song 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông làm không ít người dân lúng túng khi lưu thông qua nút giao này. Một số người tham gia giao thông dù tuân thủ theo hoạt động của hệ thống đèn mới, nhưng lại dừng đèn đỏ theo vạch kẻ đường của hệ thống đèn cũ.
bqbht_br_den-do-ha-tinh-15a.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-4.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-5c.jpg
“Theo tôi, hệ thống đèn mới đã hoạt động rồi, đơn vị chức năng nên tháo dỡ hệ thống đèn cũ, chứ để như vậy khiến người đi đường phân tâm. Thấy đèn đỏ mà xe phía trước đột ngột dừng ở vạch kẻ đường của hệ thống đèn cũ, rất dễ dẫn tới việc bị xe phía sau tông trúng”, anh Nguyễn Hữu Nam (SN 1985, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay.
bqbht_br_den-do-ha-tinh-16c.jpg
Theo ghi nhận thực tế của PV Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, việc tồn tại 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông cùng hệ thống vạch kẻ đường chưa được đồng bộ đã ít nhiều gây khó khăn cho người tham gia giao thông ở nút giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền ở phường Trần Phú.
bqbht_br_den-do-ha-tinh-16a.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-1a.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-3ab.jpg
Thông tin từ UBND phường Trần Phú cho thấy, cuối năm 2025, địa phương tiếp nhận tuyến đường kết nối cao tốc cùng hệ thống thoát nước, đường gom, đường ngang, kênh mương thủy lợi, đèn tín hiệu giao thông, an toàn giao thông và các hồ sơ từ chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị thi công - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - đơn vị tư vấn giám sát để đưa vào khai thác, vận hành.
bqbht_br_den-do-ha-tinh-18.jpg
Việc hệ thống đèn cũ chưa được tháo dỡ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án.
bqbht_br_den-do-ha-tinh-12a.jpg
﻿bqbht_br_den-do-ha-tinh-10c.jpg
bqbht_br_den-do-ha-tinh-1.jpg
Theo ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị UBND phường Trần Phú, địa phương sẽ cho kiểm tra và phối hợp với đơn vị chức năng để có phương án xử lý phù hợp hệ thống đèn tín hiệu giao thông “thừa” ở ngã tư giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền để đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.
Video: 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền.

Tin liên quan

Tags:

#Đèn tín hiệu giao thông #Đèn tín hiệu giao thông ở Hà Tĩnh #Đường kết nối cao tốc #Đường kết nối cao tốc ở Hà Tĩnh #Cụm đèn tín hiệu giao thông #Cao tốc ở Hà Tĩnh #Cao tốc qua Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.
Khởi tố nhóm bắt cóc phụ nữ

Khởi tố nhóm bắt cóc phụ nữ

Sau khi bắt cóc và ép bà M. chuyển 157 triệu đồng, cả nhóm lái ô tô chở nạn nhân hướng về biên giới Campuchia. Nạn nhân may mắn trốn thoát và đến công an trình báo.
Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải

Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải

Thùng container bẹp dúm, cabin biến dạng, đầu tàu móp méo, lan can và dải phân cách đổ nghiêng sau cú va chạm mạnh giữa tàu SE3 và xe tải tại đường ngang.