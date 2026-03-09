Cần sớm tháo dỡ cụm đèn tín hiệu giao thông "thừa" ở nút giao đường kết nối cao tốc

(Baohatinh.vn) - Việc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao tuyến đường kết nối cao tốc ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh làm một số người tham gia giao thông lúng túng.
Từ khi được đưa vào khai thác vào đầu năm 2026 tới nay, đường Ngô Quyền - đường tỉnh ĐT.550 - tuyến giao thông kết nối với cao tốc Bắc - Nam, thuộc địa phận phường Trần Phú, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông và giảm tải lưu lượng phương tiện trên đường tỉnh ĐT.550.
Với việc lắp mới thêm hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tại khu vực ngã tư giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền hiện có 2 hệ thống đèn giao thông (1 hệ thống lắp mới và 1 hệ thống cũ chưa được tháo dỡ).
“Theo tôi, hệ thống đèn mới đã hoạt động rồi, đơn vị chức năng nên tháo dỡ hệ thống đèn cũ, chứ để như vậy khiến người đi đường phân tâm. Thấy đèn đỏ mà xe phía trước đột ngột dừng ở vạch kẻ đường của hệ thống đèn cũ, rất dễ dẫn tới việc bị xe phía sau tông trúng”, anh Nguyễn Hữu Nam (SN 1985, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay.
Thông tin từ UBND phường Trần Phú cho thấy, cuối năm 2025, địa phương tiếp nhận tuyến đường kết nối cao tốc cùng hệ thống thoát nước, đường gom, đường ngang, kênh mương thủy lợi, đèn tín hiệu giao thông, an toàn giao thông và các hồ sơ từ chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị thi công - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - đơn vị tư vấn giám sát để đưa vào khai thác, vận hành.
Theo ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị UBND phường Trần Phú, địa phương sẽ cho kiểm tra và phối hợp với đơn vị chức năng để có phương án xử lý phù hợp hệ thống đèn tín hiệu giao thông “thừa” ở ngã tư giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền để đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.
