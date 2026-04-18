Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hải Phòng FC: Thử thách bản lĩnh!

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Hải Phòng FC vào lúc 18h ngày 18/4 trên SVĐ Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 19 LPBank V.League 1 - 2025/26. Ảnh: VPF.

Cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng FC tại vòng 19 LPBank V.League 1 - 2025/26 (vào lúc 18h ngày 18/4 trên SVĐ Hà Tĩnh) được dự báo sẽ là một thử thách lớn cho đội chủ nhà. Hiện tại, cán cân phong độ và tâm lý đang nghiêng hẳn về phía đội bóng đất Cảng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào trận đấu chiều nay với hành trang không mấy tích cực. Thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh vừa trải qua chuỗi trận đáng thất vọng với 3 thất bại liên tiếp, gần nhất là trận thua đậm 0-3 trước Hà Nội FC.

Đây là hệ quả tất yếu của những lỗ hổng chưa có lời giải: hàng công thiếu sắc bén, lối chơi đơn điệu và quá phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hiếm hoi. Với thống kê chỉ ghi trung bình 0,6 bàn/trận – con số thấp nhất giải đấu, sức chiến đấu của đội bóng núi Hồng đang ở mức báo động đỏ.

Điểm tựa lớn nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc này là sân nhà. Tuy nhiên, lợi thế ấy đang dần lung lay khi họ liên tiếp đánh rơi điểm số trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Sông Lam Nghệ An hay Becamex TP Hồ Chí Minh. Từ vị thế của một đội bóng từng vươn lên vị trí thứ 5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện đã rơi xuống thứ 9. Nếu không thể ngắt mạch thất bại, viễn cảnh rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" là điều khó tránh khỏi.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có lối chơi khá đơn điệu và không tạo được nhiều đột phá. Ảnh: VPF.

Trái ngược với sự ảm đạm của chủ nhà, Hải Phòng FC lại đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vừa có chiến thắng bản lề trước Hà Nội FC, trước khi đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỷ số ấn tượng 3-0. Những điểm số vàng này đã đưa đội bóng đất Cảng vươn lên vị trí thứ 5 với 27 điểm.

Dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng FC luôn là tập thể giàu năng lượng, chơi bóng máu lửa. Đặc biệt, khả năng thu hồi bóng và tổ chức phản công gọn gàng đang là “vũ khí” giúp Hải Phòng FC tạo ra khác biệt. Khi có cơ hội, các chân sút của họ tận dụng tốt, cho thấy hiệu suất dứt điểm cao hơn đáng kể so với Hà Tĩnh.

Về nhân sự, tiền đạo Lupeta đang thể hiện khá tốt, dần khỏa lấp khoảng trống mà Fred Friday để lại ở vị trí trung phong. Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn duy trì được bộ khung ổn định với những cái tên có chất lượng như Joel Tagueu, Luiz Antonio, Hữu Sơn hay Đình Triệu.

Ở trận đấu lượt đi, Hải Phòng FC đã giành chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh những trụ cột, Hải Phòng FC còn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. Nổi bật nhất là Nguyễn Hữu Nam (SN 2001) – tiền vệ mang áo số 9 đang có mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 3 bàn thắng và 7 đường kiến tạo từ cái chân trái cực "ngoan". Ngoài ra, trung vệ Nguyễn Nhật Minh (SN 2003) với lối đá điềm tĩnh và tiền vệ Việt kiều Camilo Minh (SN 2005) đầy tốc độ cũng là những quân bài chiến lược sẵn sàng khuấy đảo mọi hàng thủ.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Hải Phòng FC rõ ràng là đội cửa trên. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải chơi với tinh thần không còn gì để mất, thế trận giằng co là điều dễ xảy ra.

Cuộc chạm trán chiều nay không chỉ là màn đấu trí giữa HLV Nguyễn Công Mạnh và HLV Chu Đình Nghiêm, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một kết quả hòa có lẽ cũng là thành công với đội chủ nhà lúc này, nhưng để thực sự thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, họ cần nhiều hơn thế...