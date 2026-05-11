Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong cuộc tiếp đón Thể Công – Viettel.

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công – Viettel vòng 22 V.League 1 – 2025/2026 khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội bóng áo lính. Các học trò của HLV Velizar Popov với phong độ cao cùng lực lượng vượt trội hơn không mấy khó khăn để vượt qua đội bóng núi Hồng.

Đây là trận đấu ra mắt người hâm mộ của HLV Phan Như Thuật, thế nên toàn đội đều quyết tâm giành điểm trước Thể Công – Viettel. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động chơi phòng ngự phản công.

Thế nhưng, khi bóng lăn được 6 phút, đội khách đã mở tỷ số trận đấu. Từ pha phạt góc, Bùi Tiến Dũng tận dụng sai lầm của hàng thủ đội bóng núi Hồng để dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Thể Công – Viettel. Chưa đầy 10 phút sau, vẫn là cái tên Bùi Tiến Dũng tung cú sút trong vòng cấm nhân đôi cách biệt. Cũng như bàn mở tỷ số, bàn thua thứ 2 bắt nguồn từ việc mất tập trung của hàng thủ chủ nhà.

Các cầu thủ đội khách ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh Thể Công - Viettel FC.

Nhận 2 bàn thua quá nhanh khiến các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất tinh thần thi đấu. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân chủ nhà, các học trò của HLV Phan Như Thuật gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và hàng thủ chặt chẽ của đối thủ. Đội bóng núi Hồng chỉ tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, dù ban huấn luyện đã cải thiện hàng công khi tung vào sân các tiền vệ: Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hiệp và tiền đạo Welder de Jesus Costa nhưng bàn thắng vẫn không có.

Nếu hàng thủ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trả giá bằng 2 bàn thua thì hàng công lại cho thấy sự bế tắc quen thuộc. Trong phần lớn thời gian trận đấu, đội bóng núi Hồng gần như không tạo ra được sức ép đủ lớn lên khung thành đối phương.

Đội khách dễ dàng hóa giải các đường phản công của chủ nhà. Ảnh Thể Công - Viettel FC.

Các tình huống triển khai bóng thiếu đột biến, phụ thuộc nhiều vào những đường chuyền dài hoặc nỗ lực cá nhân. Tuyến giữa lép vế hoàn toàn so với đối thủ, đội bóng núi Hồng thiếu một cầu thủ đủ khả năng giữ nhịp và tạo ra các đường chuyền quyết định. Điều đó khiến khoảng cách giữa hàng tiền vệ và tiền đạo thường xuyên bị chia cắt.

Ngay cả khi đẩy cao đội hình trong hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không tạo được cảm giác có thể lật ngược tình thế. Những pha tấn công thiếu tốc độ và tính bất ngờ khiến hàng thủ Thể Công - Viettel dễ dàng hóa giải. Trận thua trước Thể Công - Viettel đã là trận thua thứ 3 trong 5 trận gần nhất của đội bóng núi Hồng.

Hàng tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu thiếu hiệu quả trước đối thủ.

Điều kỳ vọng của người hâm mộ về việc “thay tướng đổi vận” đã không xảy ra. Bóng đá luôn cần thời gian để tạo ra sự thay đổi, thất bại trước Thể Công - Viettel cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đối mặt với nhiều vấn đề mang tính cấu trúc hơn là câu chuyện chiến thuật đơn thuần.

Ban huấn luyện mới có thể mang lại động lực tinh thần, song để đội bóng khởi sắc cần thêm nhiều yếu tố: sự ổn định trong lối chơi, bổ sung cầu thủ, cải thiện chất lượng tấn công và đặc biệt là bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn…

HLV Phan Như Thuật trả lời họp báo sau trận đấu.



Chia sẻ về trận thua, HLV Phan Như Thuật cho biết: “Toàn đội bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao, tuy nhiên, việc nhận 2 bàn thua quá sớm đã khiến mọi tính toán của đội phá sản. Đội bóng sẽ còn nhiều việc phải làm để có thể giành thành tích tốt hơn ở những vòng đấu tới”.

Sau vòng 22, cuộc đua trụ hạng vẫn đang rất gay cấn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần ít nhất 1 chiến thắng nữa để chắc chắn trụ hạng. Ở vòng 23 (ngày 17/5), làm khách trên sân của HAGL - đối thủ được đánh giá ngang cơ, là cơ hội khá tốt để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tìm lại niềm vui chiến thắng.