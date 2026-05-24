Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Công an Hà Nội: Bùng nổ phút cuối

(Baohatinh.vn) - Dù phải đối đầu với đội bóng có thực lực và đẳng cấp vượt trội là Công an Hà Nội nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chơi đầy nỗ lực và đã cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1.
18h ngày 24/5, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 24 V.League 2025/2026. Với việc giành vé trụ hạng trước 3 vòng đấu, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật bước vào trận đấu với sự tự tin.
Sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, ngay những phút đầu hiệp 1 đội khách không mấy khó khăn để làm chủ thế trận. Công an Hà Nội chủ động dâng cao đội hình tấn công, tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Trước sức ép của đội khách, đội bóng núi Hồng chủ động phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chờ đợi cơ hội phản công. Cầm bóng nhiều, tuy nhiên đội bóng ngành công an không tạo được những tình huống thật sự nguy hiểm. Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỉ số 0-0.
Những phút đầu hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ đẩy cao đội hình chơi đôi công với đối thủ.
Phút 51, tiền vệ Hoàng Văn Toản của đội khách dứt điểm mạnh nhưng thủ thành Nguyễn Thanh Tùng xuất sắc cứu thua.
Ngay sau đó, tiền đạo Vũ Quang Nam có 3 cơ hội liên tiếp nhưng không thể đưa được bóng vào lưới đội khách.
Phút 86, Công an Hà Nội được hưởng phạt đền. Tiền vệ Leo Artur dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.
Phút bù giờ 90+2, chủ nhà được hưởng phạt đền và tiền đạo Atshimene đã dứt điểm chính xác ấn định tỷ số hoà 1-1.
Vòng 25, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục được thi đấu trên sân nhà. Đối thủ của đội bóng núi Hồng là SHB Đà Nẵng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 31/5.
HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.