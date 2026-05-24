Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Công an Hà Nội: Bùng nổ phút cuối

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi đầy nỗ lực trước Công an Hà Nội.

18h ngày 24/5, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 24 V.League 2025/2026. Với việc giành vé trụ hạng trước 3 vòng đấu, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật bước vào trận đấu với sự tự tin.

Sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, ngay những phút đầu hiệp 1 đội khách không mấy khó khăn để làm chủ thế trận. Công an Hà Nội chủ động dâng cao đội hình tấn công, tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chủ nhà tạo được một số tình huống nguy hiểm ngay đầu hiệp 2.

Trước sức ép của đội khách, đội bóng núi Hồng chủ động phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chờ đợi cơ hội phản công. Cầm bóng nhiều, tuy nhiên đội bóng ngành công an không tạo được những tình huống thật sự nguy hiểm. Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỉ số 0-0.

Những phút đầu hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ đẩy cao đội hình chơi đôi công với đối thủ.

Phút 51, tiền vệ Hoàng Văn Toản của đội khách dứt điểm mạnh nhưng thủ thành Nguyễn Thanh Tùng xuất sắc cứu thua.

Chơi nỗ lực ở những phút cuối, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 1 điểm quý giá.

Ngay sau đó, tiền đạo Vũ Quang Nam có 3 cơ hội liên tiếp nhưng không thể đưa được bóng vào lưới đội khách.

Phút 86, Công an Hà Nội được hưởng phạt đền. Tiền vệ Leo Artur dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Phút bù giờ 90+2, chủ nhà được hưởng phạt đền và tiền đạo Atshimene đã dứt điểm chính xác ấn định tỷ số hoà 1-1.

Vòng 25, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục được thi đấu trên sân nhà. Đối thủ của đội bóng núi Hồng là SHB Đà Nẵng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 31/5.