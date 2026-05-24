Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Công an Hà Nội: Bùng nổ phút cuối

Ngọc Thắng - Thuý Hiền
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dù phải đối đầu với đội bóng có thực lực và đẳng cấp vượt trội là Công an Hà Nội nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chơi đầy nỗ lực và đã cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1.

bqbht_br_img-9618.jpg
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi đầy nỗ lực trước Công an Hà Nội.

18h ngày 24/5, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 24 V.League 2025/2026. Với việc giành vé trụ hạng trước 3 vòng đấu, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật bước vào trận đấu với sự tự tin.

Sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, ngay những phút đầu hiệp 1 đội khách không mấy khó khăn để làm chủ thế trận. Công an Hà Nội chủ động dâng cao đội hình tấn công, tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-9611.jpg
Chủ nhà tạo được một số tình huống nguy hiểm ngay đầu hiệp 2.

Trước sức ép của đội khách, đội bóng núi Hồng chủ động phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chờ đợi cơ hội phản công. Cầm bóng nhiều, tuy nhiên đội bóng ngành công an không tạo được những tình huống thật sự nguy hiểm. Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỉ số 0-0.

Những phút đầu hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ đẩy cao đội hình chơi đôi công với đối thủ.

Phút 51, tiền vệ Hoàng Văn Toản của đội khách dứt điểm mạnh nhưng thủ thành Nguyễn Thanh Tùng xuất sắc cứu thua.

bqbht_br_z7860681315576-b16c87df9911fcf57f91336f2bb3e6ca.jpg
Chơi nỗ lực ở những phút cuối, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 1 điểm quý giá.

Ngay sau đó, tiền đạo Vũ Quang Nam có 3 cơ hội liên tiếp nhưng không thể đưa được bóng vào lưới đội khách.

Phút 86, Công an Hà Nội được hưởng phạt đền. Tiền vệ Leo Artur dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Phút bù giờ 90+2, chủ nhà được hưởng phạt đền và tiền đạo Atshimene đã dứt điểm chính xác ấn định tỷ số hoà 1-1.

Vòng 25, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục được thi đấu trên sân nhà. Đối thủ của đội bóng núi Hồng là SHB Đà Nẵng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 31/5.

Tin liên quan

Tags:

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Bóng đá Việt Nam #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!