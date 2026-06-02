2 tân binh gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là ai?

(Baohatinh.vn) - Kết thúc mùa giải 2025/2026, 2 cầu thủ đang là trụ cột của CLB Sông Lam Nghệ An sẽ chia tay đội bóng để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu chiêu mộ cầu thủ. 2 cái tên đầu tiên gia nhập đội bóng núi Hồng là tiền vệ Ngô Văn Lương (SN 2001, quê Nghệ An) và hậu vệ Vương Văn Huy (SN 2001, quê Nghệ An). Cả hai hiện đang khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An.

Tiền vệ Ngô Văn Lương (áo vàng). Ảnh FBNV.

Tiền vệ Ngô Văn Lương thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, dù không có lợi thế thể hình (cao 1m72) nhưng anh lại sở hữu khả năng xoay xở khéo léo trong phạm vi hẹp và tạo ra những khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện trận đấu. Mùa giải này, Ngô Văn Lương ra sân 24 trận, ghi 3 bàn thắng.

Hậu vệ Vương Văn Huy mùa giải này có 23 lần ra sân, ghi được 1 bàn thắng. Điểm mạnh của hậu vệ này nằm ở nền tảng thể lực sung mãn, khả năng áp sát quyết liệt cùng tốc độ tốt trong những tình huống leo biên hỗ trợ tấn công. Những quả tạt của Vương Văn Huy nhiều lần mở ra cơ hội cho hàng công Sông Lam Nghệ An.

Hậu vệ Vương Văn Huy. Ảnh: FBNV.

Sự góp mặt của Văn Huy và Văn Lương được xem là sự bổ sung quan trọng trong bối cảnh tuyến tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thiếu đi tính đột biến và khả năng tạt bóng còn hạn chế của hậu vệ biên.

Ngoài 2 cái tên nêu trên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã gia hạn hợp đồng với trung vệ Helerson đến năm 2031. Đây là cầu thủ chơi hay nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này, không chỉ phòng ngự ấn tượng anh còn đóng góp 3 bàn thắng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia hạn hợp đồng với trung vệ Helerson đến năm 2031.

Mùa giải tới, tiền đạo và tiền vệ sẽ là những tuyến mà đội bóng núi Hồng phải quan tâm bổ sung nhất. Hàng công lúc này với 2 ngoại binh chỉ mới ghi được vỏn vẹn 15 bàn thắng, trong khi đó hàng tiền vệ thiếu tính sáng tạo. Đội bóng gần như không có các bài đánh trung lộ rõ ràng hay tình huống xâm nhập vòng cấm bằng những đường chọc khe. Khi gặp các đội chơi phòng ngự thấp và bịt kín biên, đội thường rơi vào trạng thái bế tắc.

Sau 25 vòng đấu đã qua của mùa giải 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Ở vòng 26, vòng đấu cuối cùng của giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Ninh Bình. Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 7/6.​

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng khi để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2.
Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
