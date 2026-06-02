2 tân binh gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là ai?

Nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu chiêu mộ cầu thủ. 2 cái tên đầu tiên gia nhập đội bóng núi Hồng là tiền vệ Ngô Văn Lương (SN 2001, quê Nghệ An) và hậu vệ Vương Văn Huy (SN 2001, quê Nghệ An). Cả hai hiện đang khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An.

Tiền vệ Ngô Văn Lương (áo vàng).

Tiền vệ Ngô Văn Lương thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, dù không có lợi thế thể hình (cao 1m72) nhưng anh lại sở hữu khả năng xoay xở khéo léo trong phạm vi hẹp và tạo ra những khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện trận đấu. Mùa giải này, Ngô Văn Lương ra sân 24 trận, ghi 3 bàn thắng.

Hậu vệ Vương Văn Huy mùa giải này có 23 lần ra sân, ghi được 1 bàn thắng. Điểm mạnh của hậu vệ này nằm ở nền tảng thể lực sung mãn, khả năng áp sát quyết liệt cùng tốc độ tốt trong những tình huống leo biên hỗ trợ tấn công. Những quả tạt của Vương Văn Huy nhiều lần mở ra cơ hội cho hàng công Sông Lam Nghệ An.

Hậu vệ Vương Văn Huy.

Sự góp mặt của Văn Huy và Văn Lương được xem là sự bổ sung quan trọng trong bối cảnh tuyến tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thiếu đi tính đột biến và khả năng tạt bóng còn hạn chế của hậu vệ biên.

Ngoài 2 cái tên nêu trên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã gia hạn hợp đồng với trung vệ Helerson đến năm 2031. Đây là cầu thủ chơi hay nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này, không chỉ phòng ngự ấn tượng anh còn đóng góp 3 bàn thắng.

Mùa giải tới, tiền đạo và tiền vệ sẽ là những tuyến mà đội bóng núi Hồng phải quan tâm bổ sung nhất. Hàng công lúc này với 2 ngoại binh chỉ mới ghi được vỏn vẹn 15 bàn thắng, trong khi đó hàng tiền vệ thiếu tính sáng tạo. Đội bóng gần như không có các bài đánh trung lộ rõ ràng hay tình huống xâm nhập vòng cấm bằng những đường chọc khe. Khi gặp các đội chơi phòng ngự thấp và bịt kín biên, đội thường rơi vào trạng thái bế tắc.

Sau 25 vòng đấu đã qua của mùa giải 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Ở vòng 26, vòng đấu cuối cùng của giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Ninh Bình. Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 7/6.​

