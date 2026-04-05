Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thép Xanh Nam Định

(Baohatinh.vn) - Được chơi trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu không thực sự tốt khi để cho Thép Xanh Nam Định đánh bại với tỷ số 2-0.
18h ngày 5/4, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Thép Xanh Nam Định trong khuôn khổ vòng 17 V.League 2025/2026.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội bóng núi Hồng đã tràn lên tấn công. Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh chủ động chơi áp sát ngay phần của đối thủ. Trong khi đó, đội khách nhập cuộc khá chậm, chờ cơ hội phản công.
Phút thứ 19, tiền đạo Nguyễn Xuân Son dứt điểm tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã rơi vào tư thế việt vị.
Phút thứ 24, tiền vệ Nguyễn Hoàng Trung Nguyên tung cú sút xa uy lực khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải rất vất vả cứu thua cho Nam Định. Đến phút thứ 30, Herleson của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Thép xanh Nam Định hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Xuân Son dứt điểm chính xác mở tỉ số cho trận đấu.
Phút thứ 43, Atshimene có cơ hội quân bình tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách.
Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo Akolo ghi bàn thắng giúp Nam Định nhân đôi cách biệt. Nhận 2 bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên những pha tấn công của chủ nhà lại rất thiếu tính đột biến, chủ yếu là những pha tạt bóng vào vòng cấm và dễ dàng bị hàng thủ đội khách hoá giải.
Những phút cuối trận cả hai đội đều có thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Thép Xanh Nam Định.
Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tụt xuống vị trí thứ 9. Ở vòng 18, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ làm khách trên sân nhà của CLB Hà Nội, trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 12/4.
