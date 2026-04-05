Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thép Xanh Nam Định

Thuý Hiền - Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Được chơi trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu không thực sự tốt khi để cho Thép Xanh Nam Định đánh bại với tỷ số 2-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khởi đầu khá tốt trước CLB Thép Xanh Nam Định.

18h ngày 5/4, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Thép Xanh Nam Định trong khuôn khổ vòng 17 V.League 2025/2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội bóng núi Hồng đã tràn lên tấn công. Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh chủ động chơi áp sát ngay phần của đối thủ. Trong khi đó, đội khách nhập cuộc khá chậm, chờ cơ hội phản công.

Phút thứ 19, tiền đạo Nguyễn Xuân Son dứt điểm tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã rơi vào tư thế việt vị.

Xuân Son ăn mừng bàn mở tỷ số trận đấu.

Phút thứ 24, tiền vệ Nguyễn Hoàng Trung Nguyên tung cú sút xa uy lực khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải rất vất vả cứu thua cho Nam Định. Đến phút thứ 30, Herleson của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Thép xanh Nam Định hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Xuân Son dứt điểm chính xác mở tỉ số cho trận đấu.

Phút thứ 43, Atshimene có cơ hội quân bình tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể tận dụng các cơ hội mà họ tạo ra.

Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo Akolo ghi bàn thắng giúp Nam Định nhân đôi cách biệt. Nhận 2 bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên những pha tấn công của chủ nhà lại rất thiếu tính đột biến, chủ yếu là những pha tạt bóng vào vòng cấm và dễ dàng bị hàng thủ đội khách hoá giải.

Những phút cuối trận cả hai đội đều có thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Thép Xanh Nam Định.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tụt xuống vị trí thứ 9. Ở vòng 18, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ làm khách trên sân nhà của CLB Hà Nội, trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 12/4.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.
Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Viktor Lê cần tiếp tục tập luyện và chờ được trao cơ hội. Ảnh Internet.

Cứ chờ nhé Viktor Lê, cơ hội rồi sẽ tới!

Trong trận thắng 2–1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào ở SEA Games 33, Viktor Lê - tiền vệ Việt kiều đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trong một mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần chiến binh, nghị lực và khát vọng cống hiến không giới hạn.