Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có suất trụ hạng sớm trên sân Pleiku?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 23 LPBank V.League 1 - 2025/26.

Vào 17h ngày 17/5, trong khuôn khổ vòng 23 LPBank V.League 1 - 2025/26, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai - đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp ở nhóm cuối bảng.

Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm) - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (24 điểm) là cặp đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” giữa 2 đội bóng đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, trên lý thuyết cả 2 đội đều chưa an toàn trong cuộc đua trụ hạng, đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai khi chỉ cách vị trí nguy hiểm 5 điểm, trong khi V.League 1 vẫn còn tới 4 vòng đấu.

Ở lượt trận thứ 22, khi đội quân phố núi để thua PVF-CAND ngay trên sân nhà thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng thất bại 0-2 trước Thể Công - Viettel trong trận ra mắt tân HLV trưởng Phan Như Thuật. Lực lượng cũng như phong độ khá tương đồng nên đây là trận đấu khó đoán.

Atshimene Charles với bàn thắng ở phút thứ 88 đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm ở lượt đi.

Mùa giải này, Hoàng Anh Gia Lai đã có sự thay đổi đáng kể về lối chơi. Đội bóng phố núi không còn theo đuổi thứ bóng đá kiểm soát và thiên về kỹ thuật như trước mà chuyển sang phong cách thực dụng, ưu tiên phòng ngự phản công. Trong tay HLV Lê Quang Trãi là một đội hình trẻ, giàu thể lực nhưng lại chưa đủ chiều sâu và sự ổn định. Những gương mặt đáng chú ý nhất của HAGL hiện tại có thể kể tới thủ môn Trần Trung Kiên cùng các cầu thủ trẻ như Trần Gia Bảo, Đinh Quang Kiệt.

Điểm yếu lớn nhất của đội bóng phố núi vẫn nằm ở hàng công. HAGL thường gặp khó trước các đối thủ chơi áp sát và có tổ chức tốt. Trận thua PVF-CAND ngay trên sân Pleiku ở vòng trước tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của đội chủ nhà chưa thực sự hiệu quả.

Dù từng gây được một số bất ngờ nhưng về cơ bản, phong độ của HAGL khá thất thường. Đội bóng này thường chơi lì lợm trước các đối thủ mạnh nhưng lại dễ mất điểm ở những trận đấu được đánh giá ngang cơ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm và sự chặt chẽ.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào trận đấu này với không ít áp lực sau thất bại trước Thể Công - Viettel. Dẫu vậy, màn trình diễn của đội bóng núi Hồng không hẳn quá tiêu cực nếu nhìn vào tương quan lực lượng giữa hai đội. Sự xuất hiện của tân HLV trưởng Phan Như Thuật được kỳ vọng sẽ mang tới luồng sinh khí mới cho đại diện miền Trung trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Đội bóng núi Hồng đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Nguyễn Trọng Hoàng cùng khả năng hoạt động năng nổ, sáng tạo của Viktor Lê ở tuyến giữa. Trên hàng công, người hâm mộ hy vọng Atshimene Charles sẽ tiếp tục gieo sầu cho đội khách, khi chính anh là người đã ghi bàn thắng ở phút 88 giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng tối thiểu trước Hoàng Anh Gia Lai ở trận lượt đi. Một điều đáng tiếc khi tiền vệ Onoja Joseph sẽ vắng mặt ở trận đấu quan trọng này vì đã nhận đủ số thẻ vàng.

Trọng Hoàng vẫn là điểm tựa cho toàn đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tinh thần thi đấu cống hiến.

Điểm mạnh lớn nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn là tinh thần thi đấu và khả năng duy trì cự ly đội hình. Đội bóng núi Hồng thường gây nhiều khó khăn cho các đối thủ có xu hướng chơi kiểm soát bóng nhờ nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, hàng công thiếu sự bùng nổ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều lần gặp khó trong việc kết liễu trận đấu dù tạo ra được thế trận không tệ.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đây nhiều khả năng sẽ là cuộc đối đầu chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng. Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế sân nhà, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại nhỉnh hơn ở kinh nghiệm và tính tổ chức, khiến kết quả trận đấu càng trở nên khó đoán.



Trong bối cảnh khoảng cách điểm số giữa hai đội là không lớn, một chiến thắng không chỉ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm tạo lợi thế trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn cuối mùa giải.

