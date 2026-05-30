Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng: Chủ nhà không dễ “chiều khách”

Chủ nhà Hà Tĩnh hướng tới chiến thắng

Chiều 31/5, vào lúc 18 giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 25 LPBank V.League 1 - 2025/2026. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội bóng núi Hồng trên sân nhà ở mùa giải năm nay trước khi khép lại mùa bóng bằng chuyến làm khách trước CLB Ninh Bình ở vòng đấu cuối.

Sau 24 vòng đấu, vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 28 điểm là thành tích khá tích cực với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng núi Hồng trải qua một mùa giải nhiều biến động khi có sự thay đổi lớn về lực lượng cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Trong bối cảnh tiềm lực không quá mạnh so với nhiều đối thủ, việc sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng là kết quả đáng khen của tập thể này.

​Giai đoạn cuối mùa, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu với tâm lý khá thoải mái. Đội bóng núi Hồng từng có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai để chính thức trụ hạng, trước khi có trận hòa giàu cảm xúc 1-1 trước Công an Hà Nội ở vòng đấu gần nhất bằng bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trận tiếp đón SHB Đà Nẵng mang ý nghĩa khá đặc biệt với thầy trò HLV Phan Như Thuật khi đây là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại hành trình trên sân nhà bằng một kết quả tích cực như món quà dành tặng người hâm mộ.

Điểm mạnh lớn nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn nằm ở tính tổ chức và khả năng duy trì sự cân bằng giữa công và thủ. Đội bóng núi Hồng thường nhập cuộc chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình tốt. Tuy nhiên, hạn chế của đội là khả năng tận dụng cơ hội khi nhiều trận đấu tạo ra thế trận lấn lướt nhưng chưa thể kết liễu đối phương.

Về nhân sự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục trông chờ vào bộ khung quen thuộc với Helerson chỉ huy hàng phòng ngự, Viktor Lê và Trọng Hoàng giữ nhịp tuyến giữa, trong khi Atshimene được kỳ vọng tạo đột biến trên hàng công. Sau quãng thời gian chịu nhiều áp lực, tiền đạo ngoại binh này đang dần tìm lại cảm giác ghi bàn và mang đến thêm hy vọng cho mặt trận tấn công của đội chủ sân Hà Tĩnh.

SHB Đà Nẵng hồi sinh mạnh mẽ trong cuộc chiến trụ hạng

​Nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái thì SHB Đà Nẵng lại đang chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Đội bóng sông Hàn đang tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa để nuôi hy vọng trụ hạng.

Chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vượt lên trong cuộc đua sinh tồn, đồng thời khiến cuộc chiến cuối bảng trở nên cực kỳ căng thẳng. Những đội bóng xếp phía trên như Becamex TP Hồ Chí Minh hay Hoàng Anh Gia Lai đều chưa thể an toàn tuyệt đối.

Tinh thần lên cao cùng phong độ cải thiện đáng kể, thời điểm này, SHB Đà Nẵng đang là đội bóng gây nhiều khó chịu cho đối thủ. Điểm tựa lớn nhất của đội khách nằm ở hàng công đang đạt hiệu suất cao, đặc biệt là phong độ bùng nổ của tiền đạo Milan Makaric. Chân sút người Serbia liên tục ghi bàn trong những vòng đấu gần đây và đang trở thành niềm hy vọng số một trên mặt trận tấn công.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Lopez và Ribamar sau chấn thương giúp SHB Đà Nẵng có thêm nhiều phương án triển khai bóng. Ở tuyến dưới, kinh nghiệm của đội trưởng Quế Ngọc Hải tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc truyền lửa tinh thần cho toàn đội.

Dẫu vậy, điểm yếu cố hữu của SHB Đà Nẵng vẫn là sự thiếu ổn định. Đội bóng này có thể chơi bùng nổ khi đạt trạng thái hưng phấn nhưng cũng dễ lộ khoảng trống nơi hàng thủ nếu bị gây sức ép liên tục.

​Thế trận chặt chẽ, ưu thế nhẹ cho đội chủ nhà

Bàn thắng duy nhất của Helerson đã mang về chiến thắng tối thiểu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận lượt đi trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF.

​Với tương quan hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng hệ thống vận hành ổn định hơn. Tuy nhiên, động lực sinh tồn của SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ khiến trận đấu trở nên khó lường.

Nhiều khả năng đội khách sẽ chủ động chơi quyết liệt ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể lựa chọn cách nhập cuộc chắc chắn, kiên nhẫn chờ cơ hội từ các tình huống phản công hoặc khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của các ngoại binh.

Đây được dự báo là cuộc đối đầu chặt chẽ, sự khác biệt có thể chỉ đến từ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm nhỏ nơi hàng phòng ngự. Nếu chơi đúng phong độ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đủ khả năng giữ lại 3 điểm trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa này. Tuy nhiên, với tinh thần đang lên rất cao, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu mang tính sống còn của mình.