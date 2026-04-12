Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bài toán vượt khó trên sân Hàng Đẫy

Trong khuôn khổ vòng 18 V.League 1 mùa giải 2025/26, vào lúc 19h15 ngày 12/4 trên sân Hàng Đẫy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước Hà Nội FC. Sau quãng thời gian thi đấu khá tốt và có những bứt phá trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh đang có dấu hiệu "hụt hơi". Nếu không tạo ra đột biến, đội bóng núi Hồng sẽ gặp nhiều thách thức trong giai đoạn nước rút, vì vậy mục tiêu giành 1 điểm là lựa chọn hợp lý trong chuyến đi này.

Về phía Hà Nội FC, sau những chiến thắng bùng nổ trước CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An, đội bóng của HLV Harry Kewell bất ngờ sẩy chân trước Hải Phòng FC. Kết quả này khiến đội bóng áo tím tiếp tục ở vị trí thứ 4 với 27 điểm, kém đội đầu bảng tới 17 điểm. Dù cơ hội vô địch không còn rõ ràng, mục tiêu cạnh tranh tốp 3 vẫn hoàn toàn khả thi đối với đội bóng Thủ đô. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Hà Nội FC chắc chắn hướng tới một chiến thắng để củng cố vị thế và duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu.

Phong độ của Đỗ Hoàng Hên đã giúp Hà Nội FC có những bứt phá sau quãng thời gian lận đận đầu mùa giải. Ảnh: VPF.

Điểm mạnh của Hà Nội FC nằm ở khả năng kiểm soát bóng vượt trội cùng lối chơi tấn công đa dạng, dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân của các ngôi sao. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Văn Quyết và sự biến ảo của Đỗ Hoàng Hên tạo nên trục tấn công giàu tính đột biến, thường xuyên gây sức ép lớn lên hàng thủ đối phương.

Sự xuất hiện của “nhạc trưởng” Đỗ Hoàng Hên đã giúp hàng công Hà Nội FC vận hành trơn tru hơn. Từ khi khoác áo Hà Nội, tiền vệ này đã có 6 bàn thắng và 4 kiến tạo. Và ngay cả khi bị phong tỏa, anh vẫn có thể là người châm ngòi cho các phương án khác như Fisher, Hai Long hay Văn Quyết tạo nên khác biệt.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhập cuộc với sự thực dụng để hướng tới mục tiêu có điểm. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại gặp khó về lực lượng khi thiếu vắng hai trụ cột Huỳnh Tấn Tài và Mai Sỹ Hoàng do án treo giò. Những thiếu hụt này buộc HLV Nguyễn Công Mạnh phải đưa ra các điều chỉnh mang tính tình thế nhằm gia cố hệ thống phòng ngự.

Hành quân ra Thủ đô với tâm thế “cửa dưới”, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi thực dụng: phòng ngự lùi sâu, tổ chức chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Muốn giảm sức công phá của Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần cố gắng làm chủ khu vực giữa sân, nơi Đỗ Hoàng Hên đóng vai trò “nhạc trưởng”. Khi cầu thủ nhập tịch này bị chia cắt với tuyến trên, sức tấn công của đội chủ nhà sẽ giảm đáng kể. Các tình huống cố định (phạt góc, đá phạt) cũng là những cơ hội cho đội bóng núi Hồng. Với những cầu thủ có thể hình tốt như Helerson, đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh hoàn toàn có thể tạo đột biến nếu tổ chức bài bản. Đây là cách nhiều đội “cửa dưới” từng gây khó cho Hà Nội FC.

Chiến thắng 2-1 ở lượt đi không chỉ là con số, mà còn là điểm tựa tinh thần cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu trụ vững trong 20-30 phút đầu, áp lực có thể chuyển ngược về phía đội chủ nhà, nhất là khi họ đang cần điểm. Khi đó, chỉ cần một pha phản công chuẩn xác, cục diện hoàn toàn có thể đảo chiều.

Người hâm mộ đặt niềm tin vào Viktor Lê, người đã có bàn thắng giúp đội nhà giành trọn 3 điểm ở trận lượt đi.

Nhìn chung, cuộc đối đầu vào chiều nay dự báo sẽ là một thế trận áp đảo từ phía Hà Nội FC. Với ưu thế sân nhà và quyết tâm đòi lại món nợ cũ, đoàn quân của HLV Harry Kewell chắc chắn sẽ dồn toàn lực để áp đặt lối chơi ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Một trận hòa có thể xem là thành công ngoài mong đợi đối với thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh, nhưng trước một Hà Nội FC đang khát điểm để bám đuổi top đầu, thử thách dành cho đội bóng núi Hồng là vô cùng lớn. Trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai đều đang đứng trước những ngã rẽ quan trọng của mùa giải.