Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 9/6/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tiến độ được chấp thuận, tổ máy số 1 dự kiến vận hành thương mại vào quý I/2031.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là liên danh gồm: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) và B.Grimm Power Public Company Limited (Thái Lan).

Dự án có mục tiêu sản xuất, truyền tải và phân phối điện; được quy hoạch trên diện tích 67,67ha, trong đó có 51,71ha đất liền và 15,96ha mặt nước biển.

Theo phương án được phê duyệt, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III có công suất thiết kế khoảng 1.500 MW, gồm 2 tổ máy (mỗi tổ công suất 750 MW) cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đấu nối đồng bộ theo quy hoạch.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 51.430 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và mặt nước.

Theo tiến độ được chấp thuận, tổ máy số 1 dự kiến vận hành thương mại vào quý I/2031; tổ máy số 2 dự kiến vận hành thương mại vào quý II/2032.

Dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nguồn khí cung cấp cho các dự án nhà máy điện khí theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (các nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III, Quảng Trạch II, Quảng Trạch III), đồng thời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, dự án sử dụng khí LNG tại khu vực Khu kinh tế Vũng Áng và phụ cận, góp phần tạo việc làm, tăng thu cho ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.