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Một ngày ở Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II khi vận hành tối đa công suất

Thu Phương - Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (Hà Tĩnh) đang vận hành tối đa công suất, mỗi ngày phát lên lưới hàng chục triệu kWh điện. Phía sau dòng điện ấy là những ca trực 24/24h, nơi từng thông số kỹ thuật được đội ngũ kỹ sư giám sát nghiêm ngặt.

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Có mặt tại phòng điều khiển trung tâm - nơi được ví như "bộ não" của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc khẩn trương nhưng tuyệt đối kỷ luật. Trên hệ thống màn hình điện tử, hàng nghìn thông số về lò hơi, tua-bin, máy phát, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng nhiên liệu... liên tục thay đổi theo từng thời điểm. Mỗi chỉ số đều phản ánh trạng thái vận hành của tổ máy và chỉ cần một biến động bất thường cũng có thể kéo theo những rủi ro đối với toàn bộ dây chuyền sản xuất.
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Mọi thao tác vận hành nhà máy được đội ngũ kỹ sư thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các vị trí nhằm duy trì tổ máy vận hành ổn định trong điều kiện tải cao.
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Kỹ sư Hà Huy Quang - Trưởng ca vận hành, Phân xưởng Vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II) chia sẻ: "Từ tháng 4/2026 lại nay, nhà máy thường xuyên được huy động công suất tối đa, hòa lưới quốc gia từ 24 - 30 triệu kWh điện/ngày. Tuy nhiên, việc huy động công suất không cố định mà thay đổi liên tục theo nhu cầu điều hành của hệ thống điện quốc gia. Điều này đòi hỏi đội ngũ vận hành phải luôn theo dõi sát diễn biến của từng thiết bị, giám sát chặt các thông số trong suốt quá trình tăng hoặc giảm tải để chủ động xử lý, ngăn ngừa sự cố và bảo đảm các tổ máy vận hành đúng quy trình".
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Không chỉ duy trì công suất phát điện, các kỹ sư còn phải đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ tiêu môi trường như: khí thải, nước thải, tro xỉ... nhằm bảo đảm nhà máy vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
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Theo các kỹ sư vận hành, trong điều kiện đầy tải, nguy cơ phát sinh các sự cố như: rơi xỉ lò, sự cố máy nghiền than hoặc các thiết bị phụ trợ luôn ở mức cao hơn so với điều kiện vận hành thông thường. Để hạn chế tối đa rủi ro, công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được triển khai thường xuyên theo từng hạng mục. Các thiết bị dự phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng để có thể thay thế ngay khi phát sinh tình huống bất thường, qua đó bảo đảm độ khả dụng cao nhất của tổ máy.
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Kỹ sư Bùi Quang Đại - kỹ thuật viên Phòng Phòng cháy chữa cháy và an toàn (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II - ngoài cùng bên phải) cho hay: "Vận hành "full tải", công tác an toàn được nhà máy ưu tiên hàng đầu. Từ hệ thống lò hơi, tua-bin, máy phát cho đến các tuyến băng tải than, kho nhiên liệu hay khu vực cầu cảng đều được kiểm tra, giám sát liên tục. Ngoài lực lượng chuyên trách của nhà máy, có hơn 10 nhà thầu thường trực để bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định thiết bị. Sự phối hợp giữa các lực lượng giúp nâng cao độ tin cậy của thiết bị, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn".
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Tại khu vực cầu cảng, các khâu tiếp nhận, bốc dỡ và vận chuyển nhiên liệu được tổ chức nhịp nhàng, tạo thành chuỗi cung ứng liên tục từ tàu hàng vào nhà máy, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn sản xuất.
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Để duy trì công suất phát điện liên tục, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II luôn chủ động phương án nhập than. Hiện đơn vị tiêu thụ khoảng 10.000 - 12.000 tấn than/ngày. Sau khi cập cảng, than được vận chuyển bằng hệ thống băng tải khép kín vào kho chứa rồi đưa đến các tổ máy theo quy trình tự động.
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Hiệu quả vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được thể hiện qua sản lượng điện phát lên hệ thống. 6 tháng đầu năm, nhà máy đã cung cấp 2,7 tỷ kWh điện cho lưới quốc gia, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cân bằng cung - cầu điện, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hồ chứa thủy điện suy giảm nguồn nước do thời tiết cực đoan.

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Ông Trần Văn Nhường - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương) cho biết: "Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Khi nhu cầu sử dụng điện không ngừng tăng, trong khi nhiều nhà máy thủy điện thiếu nguồn nước, nhiệt điện trở thành nguồn cung chủ lực. Do đó, việc nhà máy xây dựng phương án vận hành phù hợp, duy trì độ tin cậy của thiết bị, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết cực đoan là yêu cầu đặc biệt quan trọng".

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Tags:

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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