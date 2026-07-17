Nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng dự án gần 155 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được kỳ vọng tạo diện mạo hiện đại cho cửa khẩu quốc tế đường bộ duy nhất của Hà Tĩnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1811/QĐ-UBND, ngày 16/7/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp quốc môn và hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh cửa khẩu.
Dự án được triển khai tại xã Sơn Kim 1, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028 với tổng mức đầu tư dự kiến 154,805 tỷ đồng từ ngân sách cấp tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn vốn đầu tư khác của ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.
Theo quy mô đầu tư, nhà quốc môn sẽ được mở rộng từ 3 lên 4 làn xe mỗi chiều dành cho phương tiện xuất nhập cảnh; cải tạo không gian các tầng 1, 2, 3; sửa chữa mái, khu vệ sinh, kiến trúc mặt ngoài cùng các hạng mục cần thiết khác.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu cũng sẽ được nâng cấp đồng bộ, gồm: cải tạo, hoàn thiện sân, đường, vỉa hè, cảnh quan và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; mở rộng mặt sân, đường khu vực vỉa hè hiện trạng và mở rộng đường khu vực quốc môn hai bên cột mốc 476.
Theo quyết định, mục tiêu của dự án là tạo không gian, kiến trúc cửa khẩu hiện đại, thông thoáng, tăng cường giao thương Việt Nam - Lào, phát huy vai trò của hành lang kinh tế Cầu Treo - Vũng Áng; đảm bảo điều kiện làm việc, góp phần cải cách thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài chính cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo quy định; tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định về quản lý khu vực biên giới, cửa khẩu.
Việc đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng cửa khẩu góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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