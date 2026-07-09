Đề xuất điều chỉnh phạm vi 7 tuyến cao tốc

Phần lớn các điều chỉnh không làm thay đổi vai trò của các tuyến cao tốc mà tập trung bổ sung các đoạn kết nối còn thiếu, kéo dài điểm đầu, điểm cuối hoặc điều chỉnh hướng tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, cơ quan này đề xuất điều chỉnh phạm vi của 7 tuyến cao tốc.

Việc điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu cập nhật Quy hoạch tổng thể quốc gia, định hướng phát triển các hành lang kinh tế mới, kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng như nhu cầu vận tải gia tăng trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, phần lớn các điều chỉnh không làm thay đổi vai trò của các tuyến cao tốc mà tập trung bổ sung các đoạn kết nối còn thiếu, kéo dài điểm đầu, điểm cuối hoặc điều chỉnh hướng tuyến nhằm phát huy hiệu quả toàn mạng lưới.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung đoạn Việt Trì - Hòa Bình vào tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây với chiều dài khoảng 44km, quy mô 4 làn xe, kết nối từ khu vực Việt Trì đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và được đề xuất đầu tư trước và sau năm 2030.

Theo Cục Đường bộ, sau khi sắp xếp ba địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, nhu cầu kết nối giữa trung tâm hành chính mới với các đô thị, khu công nghiệp và vùng động lực tăng lên đáng kể. Việc bổ sung đoạn tuyến này sẽ tăng khả năng kết nối giữa cao tốc Bắc - Nam phía Tây với các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Nội Bài - Lào Cai và Hà Nội - Điện Biên, hình thành mạng lưới liên hoàn, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ khu vực trung du Bắc Bộ.

Đối với tuyến Hà Nội - Lào Cai, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh giảm chiều dài đoạn cuối tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, chuyển đoạn từ Km261+470 đến Km262+815 thành đường địa phương.

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tế khai thác, tổ chức giao thông khu vực cửa khẩu và việc phân cấp quản lý khi Bộ Xây dựng đã giao UBND tỉnh Lào Cai quản lý đoạn cuối của tuyến.

Tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng được đề xuất kéo dài điểm cuối từ khu vực phường Thục Phán đến giao với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đoạn kéo dài này sẽ khép kín mạng lưới cao tốc khu vực Đông Bắc, tăng hiệu quả khai thác của hai tuyến cao tốc đang được đầu tư, đồng thời tạo kết nối thuận lợi tới các cửa khẩu quốc tế.

Đối với tuyến Vũng Áng - Cha Lo, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh điểm đầu từ quốc lộ 1 sang tuyến tránh Kỳ Anh. Phương án này giúp kết nối thuận lợi hơn với hệ thống cảng biển và các khu chức năng trong Khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời giảm xung đột giao thông với khu vực đô thị hiện hữu.

Ở khu vực Tây Nguyên, tuyến Liên Khương - Buôn Ma Thuột được đề xuất kéo dài điểm đầu từ Liên Khương đến kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam phía Đông nhằm tạo thêm một hành lang Đông - Tây quan trọng, tăng cường liên kết giữa Nam Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác các cảng biển và trung tâm logistics trong khu vực.