Phường Vũng Áng tháo dỡ công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án trọng điểm

Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương có chiều dài 17,45 km, gồm 2 tuyến với quy mô nền đường từ 24m đến 60m.

Trong đó, tuyến trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 xuống cảng Sơn Dương dài 8,9 km; tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh dài 8,55 km.

Dự án được khởi công vào tháng 2/2023 với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuyến đường sau khi hoàn thành góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và tạo không gian phát triển mới cho khu kinh tế.