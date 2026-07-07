Phường Vũng Áng tháo dỡ công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ để tháo dỡ, di dời công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương có chiều dài 17,45 km, gồm 2 tuyến với quy mô nền đường từ 24m đến 60m.
Trong đó, tuyến trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 xuống cảng Sơn Dương dài 8,9 km; tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh dài 8,55 km.
Dự án được khởi công vào tháng 2/2023 với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuyến đường sau khi hoàn thành góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và tạo không gian phát triển mới cho khu kinh tế.
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Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
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Dù thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng cực đoan nhưng trên công trường Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận vẫn duy trì được nhịp sản xuất.
Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng RON95 trên toàn quốc. Các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động bảo đảm nguồn cung, trong khi người dân đã sẵn sàng cho việc đón nhận, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
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Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
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