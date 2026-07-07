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Phường Vũng Áng tháo dỡ công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án trọng điểm

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ để tháo dỡ, di dời công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

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Phường Vũng Áng vừa phối hợp với BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh ra quân tháo dỡ các công trình, nhà cửa, vật kiến trúc thuộc Dự án Đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương. Ảnh: Lãnh đạo phường Vũng Áng cùng các đơn vị triển khai phương án ra quân tháo dỡ, di dời các hộ dân.
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Dự án Đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có 369 hộ có đất, nhà, công trình và vật kiến trúc bị ảnh hưởng.
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Quá trình thực hiện, UBND phường Vũng Áng phối hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường Sông Trí lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đầy đủ theo quy định của pháp luật.
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Đến nay, đã có 268 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng; còn lại 101 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mặc dù đã nhận đầy đủ tiền bồi thường và cam kết bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền.
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Để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, UBND phường Vũng Áng đã tiến hành tháo dỡ các công trình, nhà cửa, vật kiến trúc tại phường Kỳ Thịnh cũ (nay là phường Vũng Áng) của 101 hộ thuộc các tổ dân phố: Trường Sơn, Kỳ Thịnh, Thượng Phong, Cảnh Trường.
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Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ, hỗ trợ người dân di dời tài sản để nhường đất cho dự án.
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Gần 250 chiến sĩ cùng cán bộ, đảng viên đã được huy động để hỗ trợ công tác tháo dỡ, di dời tài sản.

Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương có chiều dài 17,45 km, gồm 2 tuyến với quy mô nền đường từ 24m đến 60m.

Trong đó, tuyến trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 xuống cảng Sơn Dương dài 8,9 km; tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh dài 8,55 km.

Dự án được khởi công vào tháng 2/2023 với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuyến đường sau khi hoàn thành góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và tạo không gian phát triển mới cho khu kinh tế.

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