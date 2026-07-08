"Hạt nhân" nào đưa chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng hơn 32%?

Tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng), không khí sản xuất duy trì nhịp độ khẩn trương. Bên cạnh các dòng xe chủ lực như VF3, Minio Green... nhà máy đang hoàn thiện lắp ráp dây chuyền sản xuất xe VF5, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 9 tới.

Mỗi ngày, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh xuất xưởng từ 300 - 500 xe.

Ông Trần Đình Quyền - Trưởng phòng Kỹ thuật, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Nhu cầu sử dụng ô tô điện trong nước tiếp tục tăng mạnh, hiện mỗi ngày nhà máy xuất xưởng từ 300-500 xe, bình quân hơn 9.000 xe/tháng. Dây chuyền vận hành ổn định không chỉ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động mà còn thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh”.

Không chỉ ô tô điện, chuỗi sản xuất xe máy điện và pin của Tập đoàn Vingroup tại KKT Vũng Áng cũng đang tạo sức bật mới cho công nghiệp địa phương. Thời gian qua, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh duy trì công suất cao, trong khi các nhà máy sản xuất pin liên tục mở rộng quy mô. 6 tháng đầu năm, sản lượng pack pin đạt hơn 42.000 pack (gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025); sản lượng cell pin đạt khoảng 11 triệu cell (tăng 23,08% so với cùng kỳ năm trước). Nhờ động lực từ các dự án này, chỉ số sản xuất ngành thiết bị điện 6 tháng đầu năm tăng 42,59% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho hay: "Nhìn chung, sự phát triển đồng bộ của chuỗi sản xuất ô tô điện, xe máy điện và pin đã tạo nên một cực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Tĩnh. Không chỉ gia tăng giá trị sản xuất, các dự án còn góp phần hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp công nghệ cao, mở rộng dư địa phát triển cho các doanh nghiệp vệ tinh trong thời gian tới".

Kỹ sư theo dõi các thông số vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Nếu công nghiệp công nghệ cao tạo động lực tăng trưởng mới thì lĩnh vực năng lượng vẫn giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của công nghiệp Hà Tĩnh. Từ tháng 4/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức vận hành thương mại cả hai tổ máy. Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện quốc gia tăng mạnh, nhà máy liên tục vận hành với công suất cao.

Theo đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, hiện mỗi ngày đơn vị phát lên lưới quốc gia khoảng 25-26 triệu kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tạo thêm năng lực sản xuất mới cho ngành công nghiệp địa phương.

6 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của tỉnh đạt khoảng 9,5 tỷ kWh.

Song song với đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cùng hệ thống nhà máy thủy điện và điện mặt trời tiếp tục vận hành ổn định. Đến hết tháng 6/2026, chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tăng 48,25% so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng điện sản xuất trên địa bàn đạt khoảng 9,5 tỷ kWh, tăng 49,75% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ghi nhận, ngành luyện kim - vốn là "xương sống" của công nghiệp Hà Tĩnh trong nhiều năm qua cũng duy trì đà phục hồi tích cực. 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành sản xuất kim loại tăng 12,23% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chủ yếu đến từ việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh mở rộng thị trường, ký nhiều đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ngoài thép, các sản phẩm công nghiệp truyền thống khác đều ghi nhận mức tăng trưởng khá: dệt tăng 21,86%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 20,74%, bia đóng lon tăng 11,82%, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 13,05% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh, với sự kết hợp giữa các "đầu tàu" truyền thống và những động lực tăng trưởng mới, ngành công nghiệp Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột của nền kinh tế địa phương, đồng thời mở ra dư địa lớn để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tính chung 6 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 32,83% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 30,67%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 48,25%, ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,55% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó cho thấy, động lực tăng trưởng công nghiệp đang đến từ sự cộng hưởng của nhiều lĩnh vực thay vì phụ thuộc vào một vài doanh nghiệp đơn lẻ như trước.

Các sản phẩm công nghiệp truyền thống ghi nhận mức tăng trưởng khá.

Không dừng lại ở việc gia tăng công suất của các nhà máy hiện hữu, Hà Tĩnh đang kiến tạo dư địa tăng trưởng mới bằng việc tăng tốc triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn, nhất là loạt dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp: Gia Lách mở rộng, VSIP Hà Tĩnh, Vinhomes Vũng Áng, Bắc Hồng Lĩnh...

Ông Trần Xuân Đức - Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: "Địa phương đang hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được kỳ vọng sẽ nâng tỷ trọng công nghiệp của phường lên trên 45%, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12% vào năm 2030".

Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Hiện nay, các dự án năng lượng tái tạo và các dự án công nghiệp quy mô lớn, trong đó có dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi các dự án này hoàn thành và đi vào vận hành, Hà Tĩnh sẽ có thêm năng lực sản xuất mới, mở rộng quy mô ngành công nghiệp, đa dạng hóa các động lực tăng trưởng và tạo nền tảng để duy trì đà bứt phá trong những năm tiếp theo.