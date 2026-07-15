Quyết liệt giải phóng mặt bằng tại “vùng lõi” Khu kinh tế Vũng Áng

Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh với hàng loạt dự án công nghiệp, logistics và cảng biển quy mô lớn. Cùng với đó, nhu cầu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối ngày càng cấp thiết. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trọng điểm mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho toàn bộ khu kinh tế.

Phường Vũng Áng phối hợp chủ đầu tư tiến hành tháo dỡ các công trình trong phạm vi thuộc dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 (đoạn tránh thị xã Kỳ Anh cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương.

Là địa bàn trung tâm của KKT Vũng Áng, nơi tập trung nhiều công trình, dự án động lực của tỉnh nên công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại phường Vũng Áng càng trở nên cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án theo đúng tiến độ.

Điển hình như dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 (đoạn tránh thị xã Kỳ Anh cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương. Đây là một trong những công trình đầu tư công trọng điểm được cấp ủy, chính quyền phường tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng chiều dài 17,45 km, gồm hai tuyến với quy mô nền đường từ 24-60m. Trong đó, tuyến trục chính từ quốc lộ 1 đến cảng Sơn Dương dài 8,9 km; tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh dài 8,55 km. Dự án được khởi công từ tháng 2/2023 với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Mặt bằng dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 (đoạn tránh thị xã Kỳ Anh cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương được phường Vũng Áng bàn giao cho chủ đầu tư.

Quá trình triển khai, dự án ảnh hưởng đến 369 hộ dân có đất ở, nhà cửa, công trình và vật kiến trúc. Phường Vũng Áng đã phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường Sông Trí xây dựng đầy đủ phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đến trước thời điểm tổ chức tháo dỡ, đã có 268 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 101 hộ đã nhận đầy đủ tiền bồi thường nhưng chưa thực hiện cam kết bàn giao.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: "Để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ nhà cửa, công trình, vật kiến trúc của 101 hộ dân tại các tổ dân phố Trường Sơn, Kỳ Thịnh, Thượng Phong, Cảnh Trường. Đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi ở mới. Đến nay, toàn bộ mặt bằng của dự án đã được bàn giao để các nhà thầu triển khai thi công theo đúng tiến độ”.

Lực lượng vũ trang được huy động để hỗ trợ bà con nhân dân di dời tài sản lên nơi ở mới, nhường đất phục vụ các dự án.

Tham gia cùng với các lực lượng chức năng trong quá trình tháo dỡ, di dời tài sản, ông Lê Văn Bình (TDP Trường Sơn) chia sẻ: "Gia đình tôi bị thu hồi hơn 130m² đất. Dù không nỡ rời nơi ở cũ nhưng khi được bồi thường thỏa đáng, bố trí tái định cư phù hợp, gia đình hoàn toàn đồng thuận bàn giao mặt bằng vì sự phát triển chung của địa phương”.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh đôn đốc các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị làm sạch mặt bằng dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 (đoạn tránh thị xã Kỳ Anh cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương.



Không chỉ dự án đường trục chính trung tâm, dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài 3,7 km, nền đường rộng 60m, kết nối quốc lộ 12C với khu liên hợp sản xuất thép và hệ thống cảng biển Vũng Áng. Dự án được khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư 668 tỷ đồng và hiện chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công.

Ông Trần Kiên - Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh) cho biết: "Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, Ban đã chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để tổ chức thi công, trong đó lập lại tiến độ, tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm hoàn thành các tuyến đường trong năm 2026”.

Nhiều dự án của Tập đoàn Vingroup đang được triển khai trên địa bàn phường Vũng Áng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, phường Vũng Áng triển khai thực hiện 7 dự án với tổng diện tích thu hồi 643 ha, ảnh hưởng đến 3.898 lượt hộ dân. Đến nay, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 3 dự án gồm: đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh; đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương; dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp Hoành Sơn 1 thuộc phường Hoành Sơn và phường Vũng Áng. Đồng thời, phường đã bàn giao một phần mặt bằng cho 2 dự án gồm: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng, dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê phụ trợ nhà máy sản xuất ô tô.

Đến nay, phường đã vận động 2.156 lượt hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 666 tỷ đồng; bàn giao 238,3 ha mặt bằng và tổ chức bốc thăm, giao đất tái định cư cho 129 hộ dân.

Cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng vào cuộc quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn.

Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng nhấn mạnh: "Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Phường đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; rà soát đầy đủ các chế độ, chính sách, kịp thời tham mưu cấp trên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển và quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, huy động các lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng đoàn viên, hội viên hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Vũng Áng đang tạo chuyển biến rõ nét, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy KKT Vũng Áng phát triển.