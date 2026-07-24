Tiếp đà khởi sắc, doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc nửa cuối năm

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải (CCN Bắc Cẩm Xuyên), không khí sản xuất diễn ra nhộn nhịp. Các dây chuyền sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông… hoạt động liên tục để đáp ứng đơn hàng phục vụ các công trình trong và ngoài tỉnh.

Trạm trộn bê tông Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải hoạt động liên tục để đáp ứng đơn hàng phục vụ các công trình trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lâm – Trưởng phòng Hành chính, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải cho biết: “Chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng cao, song doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan nhờ chủ động tái cơ cấu sản xuất và mở rộng thị trường. 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt khoảng 123 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi đang tiếp tục tập trung tối ưu quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy đội ngũ lao động lành nghề và mở rộng hệ thống tiêu thụ. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm, phấn đấu vượt xa kế hoạch doanh thu 140 tỷ đồng đã đề ra".

﻿﻿ 6 tháng năm 2026, doanh thu của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt (KKT Vũng Áng), dù có nhiều thời điểm khó khăn do giá cước vận tải biến động tăng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, song nhờ chủ động điều hành sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả các nguồn hàng, sản lượng hàng hóa qua cảng của công ty vẫn đạt gần 3 triệu tấn, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, qua đó tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 300 lao động. Các mặt hàng qua cảng chủ yếu là đá xây dựng, quặng sắt, kali, dăm gỗ…

Ông Phạm Quốc Lượng – Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: "Để duy trì đà tăng trưởng, công ty đã chủ động làm việc với các đối tác nhằm giữ ổn định các nguồn hàng truyền thống. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu để đẩy mạnh lượng hàng hóa qua cảng, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp mới của Lào và phát triển thêm nguồn hàng nội địa. Mục tiêu là tiếp tục nâng sản lượng hàng hóa qua cảng trong những tháng cuối năm để thực hiện vượt kế hoạch đề ra”.

6 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa qua cảng Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đạt gần 3 triệu tấn.

Ngành dệt may xuất khẩu là lĩnh vực đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong nửa đầu năm nay. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã ký đơn hàng với đối tác đến hết năm 2026, tạo cơ sở để ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng), các chuyền may hoạt động hết công suất để kịp tiến độ giao hàng cho các đối tác tại Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đã ký đơn hàng sản xuất đến đầu quý IV/2026.

Ông Trần Bảo Khánh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Hiện xí nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 400 lao động. Từ đầu năm đến nay, đơn hàng ổn định, hiện chúng tôi đã nhận đơn sản xuất đến đầu quý IV/2026. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh tuyển dụng lao động, đào tạo kỹ năng, nâng cao tay nghề cho lao động và đặc biệt là đào tạo công nhân thành thạo nhiều công đoạn nhằm tăng tính linh hoạt trong sản xuất, đáp ứng các vấn đề phát sinh. Cùng đó, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đầu tư máy móc tự động, tìm kiếm doanh nghiệp đối tác đơn hàng mới."

Theo ông Khánh, thách thức lớn nhất hiện nay của xí nghiệp là thiếu hụt lao động. Đơn vị đang cần tuyển thêm khoảng 200 công nhân để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Hiện xí nghiệp đã đề xuất Tổng Công ty May 10 bổ sung thêm nguồn nhằm tăng các chế độ, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời phối hợp với ngành chức năng tổ chức các phiên giao dịch việc làm, bố trí xe đưa đón công nhân, thu hút lao động vào làm việc.

Hoạt động sản xuất bao bì tại Công ty CP Sao Mai.

Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 11.700 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đây cũng là lực lượng nòng cốt hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Những tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp cho thấy khu vực sản xuất kinh doanh đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Không chỉ duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh mới. Trong chặng đường nửa cuối năm, các doanh nghiệp đang tận dụng những tín hiệu tích cực của nền kinh tế để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện các mục tiêu đề ra về doanh thu, lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động...

Doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đánh giá về triển vọng những tháng cuối năm, ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, bức tranh doanh nghiệp đang có nhiều gam màu sáng, nhiều đơn vị có đơn hàng ổn định và niềm tin thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, hiện cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn như chi phí nguyên vật liệu còn ở mức cao, thiếu hụt lao động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn cũng như yêu cầu khắt khe của các thị trường xuất khẩu.

"Để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, rất cần sự đồng hành của các cấp, ngành trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiếp cận vốn, đồng thời tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Nền tảng tích cực từ 6 tháng đầu năm, cùng sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sẽ tạo thêm động lực để khu vực doanh nghiệp tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Hà Tĩnh trong thời gian tới”. – ông Nguyễn Tiến Trình cho biết.