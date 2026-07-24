Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Tiếp đà khởi sắc, doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc nửa cuối năm

Ngọc Loan - Thu Phương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ những kết quả tích cực về doanh thu, đơn hàng, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác thị trường, quyết tâm duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải (CCN Bắc Cẩm Xuyên), không khí sản xuất diễn ra nhộn nhịp. Các dây chuyền sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông… hoạt động liên tục để đáp ứng đơn hàng phục vụ các công trình trong và ngoài tỉnh.

bqbht_br_4.jpg
Trạm trộn bê tông Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải hoạt động liên tục để đáp ứng đơn hàng phục vụ các công trình trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lâm – Trưởng phòng Hành chính, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải cho biết: “Chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng cao, song doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan nhờ chủ động tái cơ cấu sản xuất và mở rộng thị trường. 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt khoảng 123 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi đang tiếp tục tập trung tối ưu quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy đội ngũ lao động lành nghề và mở rộng hệ thống tiêu thụ. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tăng tốc trong những tháng cuối năm, phấn đấu vượt xa kế hoạch doanh thu 140 tỷ đồng đã đề ra".

bqbht_br_3.jpg﻿﻿
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
6 tháng năm 2026, doanh thu của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu – Viết Hải tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt (KKT Vũng Áng), dù có nhiều thời điểm khó khăn do giá cước vận tải biến động tăng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, song nhờ chủ động điều hành sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả các nguồn hàng, sản lượng hàng hóa qua cảng của công ty vẫn đạt gần 3 triệu tấn, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, qua đó tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 300 lao động. Các mặt hàng qua cảng chủ yếu là đá xây dựng, quặng sắt, kali, dăm gỗ…

Ông Phạm Quốc Lượng – Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: "Để duy trì đà tăng trưởng, công ty đã chủ động làm việc với các đối tác nhằm giữ ổn định các nguồn hàng truyền thống. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu để đẩy mạnh lượng hàng hóa qua cảng, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp mới của Lào và phát triển thêm nguồn hàng nội địa. Mục tiêu là tiếp tục nâng sản lượng hàng hóa qua cảng trong những tháng cuối năm để thực hiện vượt kế hoạch đề ra”.

bqbht_br_89.jpg
6 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa qua cảng Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đạt gần 3 triệu tấn.

Ngành dệt may xuất khẩu là lĩnh vực đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong nửa đầu năm nay. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã ký đơn hàng với đối tác đến hết năm 2026, tạo cơ sở để ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng), các chuyền may hoạt động hết công suất để kịp tiến độ giao hàng cho các đối tác tại Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ.

bqbht_br_81.jpg
bqbht_br_98.jpg
Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đã ký đơn hàng sản xuất đến đầu quý IV/2026.

Ông Trần Bảo Khánh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Hiện xí nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 400 lao động. Từ đầu năm đến nay, đơn hàng ổn định, hiện chúng tôi đã nhận đơn sản xuất đến đầu quý IV/2026. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh tuyển dụng lao động, đào tạo kỹ năng, nâng cao tay nghề cho lao động và đặc biệt là đào tạo công nhân thành thạo nhiều công đoạn nhằm tăng tính linh hoạt trong sản xuất, đáp ứng các vấn đề phát sinh. Cùng đó, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đầu tư máy móc tự động, tìm kiếm doanh nghiệp đối tác đơn hàng mới."

Theo ông Khánh, thách thức lớn nhất hiện nay của xí nghiệp là thiếu hụt lao động. Đơn vị đang cần tuyển thêm khoảng 200 công nhân để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Hiện xí nghiệp đã đề xuất Tổng Công ty May 10 bổ sung thêm nguồn nhằm tăng các chế độ, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời phối hợp với ngành chức năng tổ chức các phiên giao dịch việc làm, bố trí xe đưa đón công nhân, thu hút lao động vào làm việc.

bqbht_br_8.jpg
Hoạt động sản xuất bao bì tại Công ty CP Sao Mai.

Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 11.700 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đây cũng là lực lượng nòng cốt hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Những tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp cho thấy khu vực sản xuất kinh doanh đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Không chỉ duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh mới. Trong chặng đường nửa cuối năm, các doanh nghiệp đang tận dụng những tín hiệu tích cực của nền kinh tế để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện các mục tiêu đề ra về doanh thu, lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động...

bqbht_br_79.jpg
Doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đánh giá về triển vọng những tháng cuối năm, ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, bức tranh doanh nghiệp đang có nhiều gam màu sáng, nhiều đơn vị có đơn hàng ổn định và niềm tin thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, hiện cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn như chi phí nguyên vật liệu còn ở mức cao, thiếu hụt lao động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn cũng như yêu cầu khắt khe của các thị trường xuất khẩu.

"Để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, rất cần sự đồng hành của các cấp, ngành trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiếp cận vốn, đồng thời tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Nền tảng tích cực từ 6 tháng đầu năm, cùng sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sẽ tạo thêm động lực để khu vực doanh nghiệp tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Hà Tĩnh trong thời gian tới”. – ông Nguyễn Tiến Trình cho biết.

Tin liên quan

Tags:

#doanh nghiêp Hà Tĩnh #sản xuất kinh doanh #tuyển dụng lao động ở Hà Tĩnh #doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc sản xuất

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!