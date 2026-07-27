Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, tạo cơ sở pháp lý để triển khai dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 459,68 ha, thuộc các lô CN5-1, CN5-4 đến CN5-9 và CC5-1, CC5-2 của Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 (Khu kinh tế Vũng Áng).

Quy hoạch chi tiết Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5; tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, đồng thời làm cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và triển khai dự án theo quy định.

Dự án được quy hoạch đồng bộ về giao thông, cấp điện, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc và các hạ tầng kỹ thuật khác, bảo đảm kết nối với hạ tầng chung của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Về cơ cấu sử dụng đất, diện tích dành cho công trình sản xuất công nghiệp và kho tàng chiếm khoảng 2,63 triệu m² (57,26%); đất cây xanh, mặt nước cảnh quan hơn 1,31 triệu m² (28,6%); đất hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ hơn 208 nghìn m²; đất giao thông, bãi đỗ xe hơn 424 nghìn m².

Quy hoạch cũng bố trí đầy đủ các phân khu phục vụ dây chuyền sản xuất thép như: khu nguyên liệu, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, cán thép, cán nóng, nhà máy tách khí, kho thành phẩm, khu xử lý xỉ, văn phòng điều hành và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Theo phương án quy hoạch, nhu cầu cấp nước của dự án khoảng 17.550 m³/ngày đêm, nước tuần hoàn phục vụ sản xuất khoảng 106.350 m³/ngày đêm; tổng lưu lượng nước thải khoảng 8.300 m³/ngày đêm. Toàn bộ nước thải phải được xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh ước khoảng 85,73 tấn/ngày, được phân loại, thu gom và xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường.

Theo dự báo, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh sẽ sử dụng khoảng 5.320 lao động.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal phối hợp công bố công khai đồ án quy hoạch; triển khai dự án đúng nội dung được phê duyệt; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy Sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục, sớm triển khai dự án theo quy định. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Hà Tĩnh nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần nâng cao sản lượng thép tại KKT Vũng Áng, khẳng định vị thế của KKT Vũng Áng là một trong những trung tâm sản xuất thép lớn trong cả nước, cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao, phục vụ cho các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm trên cả nước. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát việc triển khai dự án đúng quy hoạch, đảm bảo tiến độ và phát huy hiệu quả tổng thể. Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

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