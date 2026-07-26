Phát triển điện mặt trời mái nhà ở khu kinh tế, cụm công nghiệp

Ngày 2/5/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn.

Địa phương phấn đấu đến hết năm 2026, 100% doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng và các khu công nghiệp (KCN) hoàn thành việc xây dựng phương án, lộ trình lắp đặt hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ hoặc hệ thống thu hồi nhiệt dư phát điện. Chủ đầu tư các hệ thống ĐMTMN có công suất từ 100kWp trở lên khuyến khích đạt tỷ lệ 100% tích hợp hệ thống lưu trữ điện năng (BESS) để đảm bảo ổn định nguồn cung tại chỗ và hỗ trợ cắt giảm phụ tải đỉnh cho lưới điện.

Tại KKT Vũng Áng, nhiều doanh nghiệp đang triển khai lắp đặt ĐMTMN phục vụ sản xuất.

Với lợi thế về quỹ đất, hạ tầng đồng bộ, số giờ nắng cao và sự tập trung của nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, KKT Vũng Áng có điều kiện thuận lợi để phát triển ĐMTMN.

Hiện nay, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast Chi nhánh Hà Tĩnh đang đầu tư lắp đặt ĐMTMN với tổng công suất 11.491 kWp. Cùng đó, Công ty CP Giải pháp Năng lượng VINES Hà Tĩnh cũng đang hoàn thiện hệ thống ĐMTMN với tổng công suất 1.502 kWp tại KKT Vũng Áng. Khi đi vào vận hành, các dự án giúp doanh nghiệp chủ động một phần nguồn điện phục vụ sản xuất, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững mà nhiều đối tác nước ngoài đang đặt ra.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, tổ chức rà soát và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong KKT, KCN đăng ký nhu cầu lắp đặt hệ thống ĐMTMN; phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức làm việc, hướng các doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, quy trình thủ tục đầu tư ĐMTMN cho các tổ chức, doanh nghiệp trong KKT, KCN.

Ban sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, hoàn thiện các thủ tục, tháo gỡ các khó khăn; qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp trong KKT, KCN mạnh dạn đầu tư hệ thống ĐMTMN".

Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Võ Tá Nghĩa chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp đề xuất lắp ĐMTMN tại KKT Vũng Áng.

Ngoài 2 KKT, 9 KCN, Hà Tĩnh hiện có 26 cụm công nghiệp (CCN) với nhiều dự án quy mô. Đây là dư địa để phát triển ĐMTMN.

Tại CCN Bắc Cẩm Xuyên, Công ty CP Dược Hà Tĩnh vừa hoàn thành lắp đặt và đấu nối hệ thống ĐMTMN tự sản tự tiêu với công suất 540 kWp tại nhà máy sản xuất đông dược.

Ông Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc bộ phận kỹ thuật - cơ điện (Công ty CP Dược Hà Tĩnh) cho biết: “Doanh nghiệp chi khoảng 500 triệu đồng tiền điện/tháng. Vì vậy, đầu tư ĐMTMN không chỉ giúp giảm chi phí vận hành trong dài hạn mà còn tạo sự chủ động về nguồn điện phục vụ sản xuất. Tới đây, đơn vị tiếp tục triển khai lắp ĐMTMN tại nhà máy sản xuất tân dược ở phường Thành Sen để nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch trong toàn hệ thống”.

Việc lắp ĐMTMN giúp Công ty CP Dược Hà Tĩnh chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất.

Tại CCN Đức Thọ, một số doanh nghiệp cũng đã đầu tư năng lượng tái tạo. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: "ĐMTMN không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh nhiều thị trường xuất khẩu đang siết chặt các tiêu chuẩn về phát thải carbon và sử dụng năng lượng tái tạo. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp đơn vị hướng tới hệ sinh thái sản xuất xanh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu".

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có 791 khách hàng lắp ĐMTMN với tổng công suất hơn 161,5 MWp. Trong đó, có 316 khách hàng đầu tư theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 15,67 MWp. Thực tế cho thấy, phần lớn khách hàng lắp ĐMTMN là hộ gia đình, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư ĐMTMN chưa cao. Do đó, việc Chính phủ ban hành chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển ĐMTMN.

Cụ thể, ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 243/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về phát triển điện năng lượng tái tạo và cơ chế mua bán điện trực tiếp. Điểm đáng chú ý là các hệ thống ĐMTMN tự sản tự tiêu được phép bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới quốc gia theo thỏa thuận giữa các bên (thay vì chỉ 20% như trước đây). Đặc biệt, đến hết năm 2030, nếu hạ tầng lưới điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, các bên có thể thỏa thuận tỷ lệ mua bán điện dư cao hơn 50%.

Ngành điện tăng cường hướng dẫn khách hàng quy trình đầu tư ĐMTMN.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: "Việc nới rộng cơ chế tiêu thụ điện dư theo Nghị định số 243/2026/NĐ-CP là bước điều chỉnh quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian hoàn vốn và tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư dự án ĐMTMN quy mô lớn.

Thời gian tới, ngành điện sẽ phối hợp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng năng lượng tái tạo, khuyến khích doanh nghiệp tại các KKT, KCN, CCN đầu tư ĐMTMN. Đồng hành hướng dẫn doanh nghiệp quy trình đầu tư, phương án đấu nối, giải pháp kỹ thuật phù hợp với từng loại phụ tải; ký kết hợp đồng mua bán điện đối với phần sản lượng điện dư phát lên lưới theo quy định".