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Người dân được bán tối đa 50% điện mặt trời mái nhà dư thừa

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Người dân được bán tối đa 50% lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng dư thừa lên lưới quốc gia, và cao hơn mức này vào cuối 2030 nếu khu vực còn khả năng tiếp nhận.

Ngày 26/6, Chính phủ ban hành Nghị định 243 sửa Nghị định 57, 58 về phát triển năng lượng tái tạo. Quy định có hiệu lực cùng ngày.

Theo nghị định, sản lượng điện dư của hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được bán tối đa 50% theo thỏa thuận giữa bên mua và bán. Mức này cao hơn so với tỷ lệ 20% trước đây.

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Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đến cuối 2030, hai bên được thỏa thuận mua bán lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% nếu lưới điện tại khu vực đấu nối bảo đảm khả năng tiếp nhận, vận hành an toàn hệ thống.

Riêng các khu vực tại miền núi, biên giới, hải đảo chưa được cấp điện lưới, sản lượng điện dư từ hệ thống mái nhà tự sản, tự tiêu được mua bán không giới hạn tỷ lệ. Toàn bộ lượng điện phát lên lưới được thanh toán theo số liệu đo đếm tại công tơ. Khi các khu vực này có lưới điện quốc gia, tỷ lệ mua bán sẽ được áp dụng theo quy định chung.

Nghị định cũng mở rộng nhóm được bán điện dư gồm: hộ dân sử dụng nhà ở riêng lẻ, công trình công sở, các hệ thống đấu nối lưới điện hạ áp hoặc phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực.

EVN là đơn vị mua điện dư từ các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Giá mua được tính theo mức bình quân liền kề của thị trường điện, do cơ quan điều hành công bố.

Việc nới tỷ lệ mua bán điện mặt trời mái nhà tự dùng được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ muốn thúc đẩy phát triển loại hình năng lượng này nhằm bổ sung nguồn cung tại chỗ, giảm áp lực đầu tư lưới và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

Hiện cả nước có khoảng 103.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn 9.500 MW. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, 50% tòa nhà công sở và nhà dân sẽ sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

vnexpress.net
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Tags:

#điện mặt trời #năng lượng tái tạo #chính phủ #bán điện #lưới điện #EVN #năng lượng sạch

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