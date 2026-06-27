Người dân được bán tối đa 50% điện mặt trời mái nhà dư thừa

Người dân được bán tối đa 50% lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng dư thừa lên lưới quốc gia, và cao hơn mức này vào cuối 2030 nếu khu vực còn khả năng tiếp nhận.
Ngày 26/6, Chính phủ ban hành Nghị định 243 sửa Nghị định 57, 58 về phát triển năng lượng tái tạo. Quy định có hiệu lực cùng ngày.
Theo nghị định, sản lượng điện dư của hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được bán tối đa 50% theo thỏa thuận giữa bên mua và bán. Mức này cao hơn so với tỷ lệ 20% trước đây.
Tuy nhiên, đến cuối 2030, hai bên được thỏa thuận mua bán lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% nếu lưới điện tại khu vực đấu nối bảo đảm khả năng tiếp nhận, vận hành an toàn hệ thống.
Riêng các khu vực tại miền núi, biên giới, hải đảo chưa được cấp điện lưới, sản lượng điện dư từ hệ thống mái nhà tự sản, tự tiêu được mua bán không giới hạn tỷ lệ. Toàn bộ lượng điện phát lên lưới được thanh toán theo số liệu đo đếm tại công tơ. Khi các khu vực này có lưới điện quốc gia, tỷ lệ mua bán sẽ được áp dụng theo quy định chung.
Nghị định cũng mở rộng nhóm được bán điện dư gồm: hộ dân sử dụng nhà ở riêng lẻ, công trình công sở, các hệ thống đấu nối lưới điện hạ áp hoặc phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực.
EVN là đơn vị mua điện dư từ các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Giá mua được tính theo mức bình quân liền kề của thị trường điện, do cơ quan điều hành công bố.
Việc nới tỷ lệ mua bán điện mặt trời mái nhà tự dùng được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ muốn thúc đẩy phát triển loại hình năng lượng này nhằm bổ sung nguồn cung tại chỗ, giảm áp lực đầu tư lưới và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.
Hiện cả nước có khoảng 103.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn 9.500 MW. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, 50% tòa nhà công sở và nhà dân sẽ sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.
Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất tiết kiệm 7–8%/năm để hút vốn, trong khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động khiến lãi vay chưa thể giảm trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng.
Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, quy định nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động livestream bán hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với xây dựng thương hiệu đang tạo động lực để các chủ thể OCOP Hà Tĩnh nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 âm lịch) là ngày lễ truyền thống của người Việt, còn được gọi là tết diệt sâu bọ. Dịp này, nhu cầu mua sắm lễ vật cúng tăng cao kéo theo thị trường các mặt hàng phục vụ cúng lễ tại Hà Tĩnh nhộn nhịp hơn thường ngày.
Bộ Xây dựng vừa chấp thuận đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về mức thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong đó có 3 đoạn tuyến qua Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2050, Hà Tĩnh định hướng mở rộng KKT Vũng Áng từ hơn 22.700 ha lên khoảng 73.000 ha, hướng tới trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái của khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất cao khiến thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh vẫn thu hút mạnh người mua khi ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký cao gấp hơn 3 lần số căn hộ mở bán. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau chuỗi phiên giao dịch đầy biến động với những nhịp giảm sâu rồi phục hồi mạnh, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng về triển vọng giá vàng trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
52 lô đất mà phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đưa vào đấu giá lần này được quy hoạch bài bản, nằm tại vị trí thuận lợi, kết nối dễ dàng với các tuyến giao thông chính, trung tâm hành chính và các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
Lãi suất cho vay bất động sản của các ngân hàng thương mại duy trì ở mức cao khiến thị trường bất động sản thương mại ở Hà Tĩnh “giảm nhiệt”. Trong khi đó, phân khúc nhà ở xã hội lại đang gây chú ý với khách hàng.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực. Tại Hà Tĩnh, nhu cầu tìm mua ghế an toàn cho trẻ trên ô tô tăng khá nhanh, khiến thị trường mặt hàng này trở nên sôi động.
Vàng trong nước tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu, nhưng các yếu tố hỗ trợ vẫn chưa thực sự vững chắc khiến triển vọng ngắn hạn còn nhiều biến động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu 5 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị phải tổ chức thu phí từ ngày 15/7 tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% nhưng kim ngạch lại giảm 3,6% do giá gạo xuất khẩu xuống thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!