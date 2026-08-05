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Tài chính thị trường ngày 5/8: Giá nhà chưa hạ, lãi vay mua đã chạm 16%

P.V
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(Baohatinh.vn) - Lãi suất sau ưu đãi tăng lên 13-15%/năm, có trường hợp tới 16%, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến nhiều người phải trì hoãn kế hoạch mua nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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