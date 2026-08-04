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Hà Tĩnh mở lối vào thị trường tín chỉ carbon từ rừng

Bách Hợp - Trường Biên
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(Baohatinh.vn) - Dọc theo tuyến biên giới đất liền của Hà Tĩnh, các địa phương có diện tích rừng lớn đang đứng trước nhiều cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon.

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