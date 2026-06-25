An toàn điện "nóng" nghị trường HĐND tỉnh

Chiều 25/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tiếp tục phiên họp với phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp

Đặt vấn đề phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phiên chất vấn không chỉ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực mà quan trọng hơn là làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu; nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; xác định nguyên nhân, giải pháp và lộ trình khắc phục nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để phiên chất vấn thực sự dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và hiệu quả, chủ toạ kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm; tập trung vào vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; nội dung đã được kiến nghị, giám sát hoặc chất vấn nhiều lần nhưng chuyển biến còn chậm.

Đề nghị các vị đại biểu theo dõi đầy đủ nội dung trả lời; trường hợp chưa làm rõ được thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm hoặc giải pháp khắc phục, tiếp tục tranh luận, chất vấn để làm rõ đến cùng vấn đề.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đặt vấn đề phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Các thành viên UBND tỉnh được phân công trả lời chất vấn đi thẳng vào nội dung đại biểu nêu; tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; tránh trả lời chung chung hoặc báo cáo lại những nội dung đã gửi bằng văn bản.

Đối với vấn đề đã được kiến nghị, giám sát hoặc chất vấn nhiều lần nhưng kết quả thực hiện còn chậm, đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình khắc phục, thời hạn hoàn thành và cam kết thực hiện để HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, chủ toạ đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia phiên chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri và Nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy chính quyền và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước trả lời phần chất vấn.

Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn là phần đăng đàn của Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

"Tư lệnh" ngành Công Thương đã làm rõ nguyên nhân hiện nay vẫn còn nhiều vị trí dây điện chạm mặt đất, cột điện nghiêng, đổ kéo dài chưa được xử lý dứt điểm sau các đợt bão năm 2025 và các giải pháp khắc phục thời gian tới. Đồng thời, thông tin các giải pháp, lộ trình khắc phục việc đấu nối điện trung áp, điện 3 pha còn chậm, hồ sơ thủ tục thực hiện còn phức tạp làm tăng chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại biểu Nguyễn Thị Thuý Nga

Đại biểu Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt câu hỏi: Hiện nay, nhiều hộ dân, doanh nghiệp chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ. Tuy nhiên, vào thời điểm phụ tải thấp, lượng điện năng dư thừa phát ngược lên lưới điện quốc gia khá lớn nhưng chưa được điện lực nghiệm thu, ghi nhận và mua lại, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đề nghị đồng chí cho biết, Sở Công Thương đã tổ chức rà soát, đánh giá khả năng tiếp nhận, mức độ quá tải của lưới điện từng khu vực trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho điện lực mua điện mặt trời hay chưa? Giải pháp nào để chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đánh giá kỹ thuật, thực hiện ký kết hợp đồng mua sản lượng điện mặt trời dư thừa cho những khu vực lưới điện đủ điều kiện tiếp nhận?

Người đứng đầu ngành Công Thương cho biết, theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới (Nghị định số 58) và Luật Điện lực cho phép việc đấu nối lưới điện nhưng không bán mà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Quá trình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, người dân đã có đầy đủ hồ sơ và được Công ty Điện lực xem xét, trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã tiến hành cấp phép. Để giải quyết thực trạng đại biểu Nga nêu, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh và kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định số 58, theo đó, sẽ nâng mức bán lên tối đa 50%. Đồng thời, ngành đã chủ động tham mưu dự thảo chính sách hỗ trợ lắp điện mặt trời trình HĐND tỉnh trong năm 2026.

Đại biểu Phạm Nghĩa

Đại biểu Phạm Nghĩa – Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh đặt câu hỏi: Thời gian qua, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cháy liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, các vụ cháy hầu như xuất phát từ các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh do sử dụng điện dân dụng không an toàn. Ngày 16/12/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn. Văn bản của Trung ương như Luật Điện lực năm 2024 và mới nhất là Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực điện lực đều đã trang bị đầy đủ cơ sở pháp lý cho ngành Công Thương và các ngành các cấp, địa phương liên quan. Đề nghị đồng chí cho biết thời gian tới ngành Công Thương tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 133 như thế nào? Giải pháp tối ưu nào để giảm thiểu tối đa nguyên nhân cháy do chập cháy điện gây ra?

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Trong 45 vụ cháy do hệ thống điện từ tháng 7/2025 đến nay, ngành đã phối hợp, rà soát, cho thấy có 5 vụ liên quan hệ thống lưới điện hạ áp do điện lực quản lý, có 23 vụ xuất phát từ hệ thống điện sau công tơ thuộc phạm vi quản lý của tổ chức, cá nhân sử dụng điện.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Điện lực năm 2024, Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026 - 2030; phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý an toàn điện.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống điện tại các khu dân cư, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn điện theo quy định; chỉ đạo các đơn vị điện lực tiếp tục kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống lưới điện thuộc phạm vi quản lý; tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của khách hàng sử dụng điện, thường xuyên phối hợp với ngành điện để kiểm tra công tác an toàn sử dụng điện trên địa bàn xã/phường thuộc phạm vi quản lý…

Ngày mai, HĐND tỉnh tiếp tục với nội dung chất vấn và trả lời chất vân.

Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032.

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