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Thủ tướng: Tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn cho người có công

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Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới toàn thể thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho đại diện các thương binh, bệnh binh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Ninh Bình.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương và tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tại huyện Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình là đơn vị thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ), được thành lập năm 1976 với chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt và một số đối tượng khác có hoàn cảnh đặc biệt.

Đơn vị đã trải qua nhiều giai đoạn gắn với nhiều tên gọi khác nhau, từ năm 2002 đến nay là Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Gần 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức đã đoàn kết thống nhất xây dựng đơn vị và thực hiện tốt chính sách thương binh xã hội của Đảng và Nhà nước, đã điều trị, phục hồi chức năng cho hơn 1.000 lượt thương binh, bệnh binh. Trung tâm đã điều trị ổn định, đưa được hơn 100 thương binh, bệnh binh nặng về an dưỡng tại gia đình và địa phương.

Hiện Trung tâm có khoảng 60 cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng, đang chăm sóc, chữa bệnh và quản lý cho 103 đối tượng của 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra, trong đó có 69 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công. Trong số đó, có nhiều thương binh nặng, tuổi cao, mất trí nhớ, mắc bệnh tâm thần mãn tính, sa sút về hoạt động tâm thần do vết thương sọ não, không có khả năng tự phục vụ, phải chăm sóc thường xuyên.

Bày tỏ xúc động tới thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm và toàn thể thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn,” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ,” trong suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Thủ tướng cho biết chính sách ưu đãi đối với người có công ngày càng được hoàn thiện; đối tượng người có công ngày càng được mở rộng; chế độ đãi ngộ ngày càng được nâng cao; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được cả xã hội đồng lòng hưởng ứng, sẻ chia.

Thủ tướng khẳng định những trách nhiệm và tình cảm ấy đã kết tinh thành một nét đẹp nhân văn sâu sắc, viết tiếp truyền thống nghĩa tình cao đẹp của dân tộc ta với những người đã cống hiến, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động và cảm phục những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hằng ngày, hằng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dõi theo những bước phát triển của đất nước, xứng đáng với lời dặn của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế.”

Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng, mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tích chung về chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên cả nước.

Sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm, ngày đêm không quản khó khăn, chăm sóc thương binh, bệnh binh như người thân của mình, đã thực sự tạo nên mái nhà chung ấm áp, giúp các bác, các cô, các chú có cuộc sống vui vẻ, lạc quan, ổn định về tư tưởng, yên tâm điều dưỡng, điều trị.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan và tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho các thương binh, bệnh binh trong thời gian tới, đặc biệt là việc khám sức khỏe định kỳ; tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các bệnh viện của quân đội và Trung ương để tiếp tục theo dõi, chăm sóc, điều trị kịp thời cho các thương binh, bệnh binh.

Thủ tướng mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, luôn đoàn kết, đồng lòng, chăm sóc các thương binh, bệnh binh bằng cả tấm lòng và trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng thông tin tới các thương binh, bệnh binh về nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội về tập trung tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các thương binh, bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với các thương binh, bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau hơn 3 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh nước ta hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng chúc các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh luôn giữ vững sự lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày, tiếp tục theo dõi và góp ý cho những bước phát triển của đất nước trong điều kiện có thể, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau vượt mọi khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các ban, bộ, ngành Trung ương đã tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại đây./.

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#Thủ tướng #chăm sóc thương binh #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Ngày Thương binh - Liệt sĩ

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