Phường Hoành Sơn vui "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Chiều 5/8, UBND phường Hoành Sơn tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đây là đơn vị được phường Hoành Sơn tổ chức làm điểm.

Đại biểu tham dự ngày hội.

TDP Đông Yên 2 hiện có 530 hộ dân với hơn 2.250 nhân khẩu. Thời gian qua, TDP Đông Yên 2 duy trì hiệu quả 27 tổ liên gia tự quản, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động người dân lắp đặt camera an ninh, tham gia tố giác tội phạm và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.



TDP Đồng Yên 2 thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. TDP cũng đã triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ công tác bảo đảm an ninh trật tự và việc phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Ông Mai Văn Chất - Tổ trưởng TDP Đông Yên 2 báo cáo một số kết quả nổi bật của tổ dân phố.



Trong thời gian qua, Công an phường Hoành Sơn phối hợp chặt chẽ với tổ an ninh trật tự tại cơ sở của TDP duy trì các hoạt động tuần tra đêm, nắm tình hình, trực tiếp xử lý tại chỗ những vấn đề xảy ra tại cơ sở. Vì vậy, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Đông đảo người dân tham gia ngày hội.



Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TDP cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc về hình sự, góp phần xây dựng khu dân cư bình yên, văn minh.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng TDP Đồng Yên 2.



Thời gian tới, cán bộ và Nhân dân TDP Đông Yên 2 xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Tại ngày hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ, Nhân dân TDP Đông Yên 2; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể cán bộ, Nhân dân TDP Đông Yên 2; trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

