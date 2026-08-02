Giám đốc Việt KTV bị khởi tố vì copy nhiều bài hát để kinh doanh karaoke

Ông Điệp, 46 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn điện tử Việt KTV, vừa bị Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội khởi tố tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo khoản 2 điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, bị can Điệp chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào nhưng chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số. Giám đốc này sau đó cho xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc dung lượng 4TB. Anh ta sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường. Với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải bài hát miễn phí từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Theo cáo buộc, từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng. Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý bị khai thác trái phép. Việc này gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Ông Vũ Phi Điệp, Giám đốc Tập đoàn Điện tử Việt KTV. Ảnh: Việt KTV

Công an Hà Nội cho biết bị can Điệp đã khai nhận hành vi. Vụ án này cũng là lời cảnh báo với các tổ chức, cá nhân lợi dụng công nghệ số để xâm phạm tài sản trí tuệ nhằm thu lợi bất chính.

Ông Điệp là người sáng lập Tập đoàn điện tử Việt KTV. Doanh nghiệp tự giới thiệu là đơn vị tiên phong về giải pháp karaoke ổ cứng tại Việt Nam. Năm 2008, doanh nghiệp đã cho ra phiên bản karaoke đầu tiên tại Việt Nam tích hợp ổ cứng bên trong đầu máy với dung lượng 500Gb.

Việt KTV quảng cáo có hơn 25 đơn vị bảo hành trên toàn quốc, trên 100 hệ thống đại lý bán hàng, số lượng bài hát không giới hạn, mỗi tháng có hơn 150 bài mới, đem đến trải nghiệm tốt hơn cho người hát. Ông Điệp cũng từng bày tỏ tham vọng ứng dụng công nghệ AI trong lưu trữ bài hát và chọn lọc bài hát cần lưu trữ để đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng.

Theo quy định pháp luật hiện hành, phí tác quyền tối đa cho một cơ sở có thể đạt 20,24 triệu đồng mỗi năm. Khoản thu này do Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam (RIAV) thực hiện.

VCPMC hiện bảo vệ quyền lợi cho hơn 7.700 nghệ sĩ trong nước và là thành viên chính thức của Liên minh Quốc tế các Hiệp hội Tác giả và Nhạc sĩ (CISAC), quản lý hàng triệu tác phẩm quốc tế tại Việt Nam qua nhiều thỏa thuận song phương.

Theo Điều 38 Nghị định 341/2025/NĐ-CP, hành vi không trả tiền bản quyền kinh doanh bị phạt 10-40 triệu đồng. VCPMC phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, không trực tiếp xử phạt.