Cục CSGT đề xuất không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe

Ngày 28/7, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, mới đây trong cuộc làm với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục đề nghị trong tổ chức giao thông mới phải bỏ tư duy cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt xe.

Cụ thể, cần cấm mượn làn ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể như: đường hẹp không đảm bảo an toàn cho vượt xe, đường quanh co, đèo dốc, khi trời tối tầm nhìn hạn chế... Việc vượt xe chỉ được thực hiện qua chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều hoặc bố trí làn vượt xe.

Trước mắt, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường ở những đoạn đường cong cua, hẹp.

Đồ họa có sử dụng AI.

Lý giải đề xuất trên, Cục CSGT cho biết nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là vượt xe mượn làn đường ngược chiều, chiếm trung bình 15% trên tổng số nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Lái xe luôn có xu hướng lấn sang làn đường ngược chiều hoặc phần đường nơi có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt (vạch 1.1), không đi về bên phải theo chiều đi của mình. "Lâu dần lái xe hình thành thói quen không muốn đi theo kiểu xếp hàng, có xe phía trước cùng chiều là tìm cách vượt", Cục CSGT lý giải.

Cũng theo đơn vị này, hiện nhiều tài xế vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, chỉ tư duy không có biển báo cấm vượt là được vượt. Việc vượt ẩu diễn ra tràn lan ngay tại các quãng đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt, vượt khi phía trước tại làn ngược chiều đang có phương tiện chạy tới...

Theo quy định, muốn vượt, tài xế ra tín hiệu bằng đèn hoặc còi, vượt về bên phía trái và bảo đảm không có chướng ngại vật hay xe ngược chiều. Các trường hợp không được vượt xe bao gồm: đường vòng, đầu dốc có tầm nhìn hạn chế, nơi đường giao nhau hoặc giao với đường sắt, khi thời tiết xấu và khi có xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ.

Nghị định 168/2024 quy định hành vi vượt xe không đúng quy định với ôtô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt với xe máy từ 200.000 tới một triệu đồng.

Hôm 27/7, Cục CSGT đề xuất làn trái cao tốc chỉ dùng để vượt, cấm chạy liên tục. Phương tiện chỉ được chuyển sang làn sát dải phân cách giữa khi cần vượt xe phía trước.

Trước đó, theo đề nghị của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện bằng cách cấm xe tải và xe khách đi vào làn sát dải phân cách giữa. Đánh giá của cơ quan này, giải pháp bước đầu giúp dòng xe lưu thông thông thoáng hơn.