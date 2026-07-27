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Cục CSGT đề xuất làn trái cao tốc chỉ dùng để vượt, cấm chạy liên tục

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Theo phương án do cơ quan này nghiên cứu, phương tiện chỉ được chuyển sang làn sát dải phân cách giữa khi cần vượt xe phía trước.

Ngày 27/7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đề xuất nghiên cứu tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, trong đó bố trí làn sát dải phân cách giữa thành "làn vượt xe", phương tiện chỉ được sử dụng để vượt và phải chuyển về làn bên phải sau khi hoàn thành việc vượt.

Phương án này đã được Cục CSGT thống nhất với Cục Đường bộ Việt Nam trước đó, nhằm đưa ra các giải pháp về quy hoạch hạ tầng, thiết kế công trình và tổ chức giao thông đường bộ theo hướng an toàn, hiện đại.

Theo Cục CSGT, thực tế trên nhiều tuyến cao tốc có từ hai làn xe trên mỗi chiều xe chạy trở lên xuất hiện tình trạng một bộ phận tài xế, đặc biệt là xe tải và xe khách, chạy với tốc độ thấp nhưng vẫn bám làn sát dải phân cách giữa (làn 1). Hành vi này khiến dòng xe phía sau bị cản trở, gây ùn ứ kéo dài và tạo tâm lý ức chế cho các tài xế khác.

Cơ quan này cho biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định phương tiện có tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều lưu thông. Tuy nhiên, để xử lý hiệu quả hành vi cố tình không nhường làn cần có phương án tổ chức giao thông rõ ràng hơn.

Theo đề xuất, làn 1 sẽ chỉ dành cho phương tiện thực hiện vượt xe. Khi đang chạy ở làn 2, gặp xe phía trước chạy chậm hơn, tài xế được chuyển sang làn 1 để vượt qua. Sau khi vượt xong, phương tiện bắt buộc phải chuyển trở lại làn bên phải và tuân thủ quy định về chuyển làn. Cục CSGT nhấn mạnh không cho phép phương tiện lưu thông liên tục trên làn vượt.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông theo hướng này sẽ góp phần tăng khả năng lưu thông, hạn chế tình trạng chiếm dụng làn trái và nâng cao an toàn trên các tuyến cao tốc.

Trước đó, theo đề nghị của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện bằng cách cấm xe tải và xe khách đi vào làn sát dải phân cách giữa. Theo cơ quan này, giải pháp bước đầu giúp dòng xe lưu thông thông thoáng hơn.

Bên cạnh đề xuất bố trí làn vượt xe, Cục CSGT cũng đang nghiên cứu các giải pháp như chỉ cho phép dừng, đỗ tại nơi được phép, xóa bỏ giao thông hỗn hợp, giảm số lượng biển báo, tổ chức lưu thông theo hướng các phương tiện di chuyển với tốc độ tương đối đồng đều trên từng làn, đi nối tiếp nhau theo hàng để hạn chế chuyển làn và xung đột giao thông, đồng thời giảm các điểm giao cắt, tăng khả năng thông hành và ưu tiên người tham gia giao thông yếu thế.

vnexpress.net
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#cao tốc #cấm vượt

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