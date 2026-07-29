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Trang bị kỹ năng giải quyết tranh chấp cho cán bộ lĩnh vực pháp chế

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chuyên viên lĩnh vực pháp chế Hà Tĩnh được nâng cao năng lực xử lý các tranh chấp phát sinh trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, lợi ích và quyền lợi của các bên.

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Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Sáng 29/7, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, chuyên viên phụ trách lĩnh vực pháp chế tại các sở, ban, ngành và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

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GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam trao đổi một số nội dung tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe các chuyên gia đến từ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) trao đổi, chia sẻ những vấn đề cốt lõi trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh.

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TS. Hà Công Anh Bảo - Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam truyền đạt những vấn đề cốt lõi trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng.

Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc từ thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế. Qua đó, giúp đại biểu cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng xây dựng, rà soát các điều khoản hợp đồng rõ ràng, chặt chẽ và khả thi; chủ động nhận diện, phân bổ, kiểm soát rủi ro ngay từ giai đoạn giao kết.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hợp đồng, chuẩn bị phương án đàm phán và xử lý hiệu quả các tranh chấp phát sinh trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, lợi ích và quyền lợi của các bên.

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Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh một số nội dung tại hội nghị tập huấn.

Để những nội dung được trao đổi, chia sẻ tại hội nghị tiếp tục phát huy giá trị trong thực tiễn, lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị đại biểu tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngoài ra, chủ động trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

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Đại biểu theo dõi hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Tư pháp Hà Tĩnh cũng đã ký kết chương trình hợp tác với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, đặc biệt là trọng tài thương mại và hòa giải. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh trong việc phòng ngừa, quản lý và giải quyết tranh chấp, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về pháp luật tại địa phương.

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Sở Tư pháp Hà Tĩnh ký kết chương trình hợp tác với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

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Tags:

#Tập huấn #Giải quyết tranh chấp #Sở Tư pháp

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