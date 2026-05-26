Lao động, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh sẽ được “phủ sóng” pháp luật

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh truyền đạt một số quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2025.



UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, giảm thiểu tranh chấp lao động và đình công.

Người lao động tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh được tuyên truyền các quy định của pháp luật lao động, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm.

Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu 90 - 100% cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; 100% văn bản pháp luật về lao động, quan hệ lao động và các cam kết quốc tế được công khai đầy đủ, chính xác để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức ít nhất 2 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; đồng thời tiếp nhận, giải đáp từ 90 - 100% các câu hỏi, vướng mắc của doanh nghiệp và người lao động trong quá trình thực thi pháp luật.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thói quen tìm hiểu và thực hiện pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là pháp luật về quan hệ lao động, lao động đặc thù liên quan đến việc thực thi các cam kết quốc tế về lao động, nhất là cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên; bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động; phòng chống lao động cưỡng bức; xóa bỏ lao động trẻ em…

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026 cho doanh nghiệp và người lao động tại KKT Vũng Áng.



Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng hệ sinh thái về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, xây dựng và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp tỉnh và cấp xã, phường; giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả liên quan đến doanh nghiệp, quan hệ lao động; triển khai các giải pháp xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các địa bàn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế tập trung nhiều doanh nghiệp và người lao động như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; là đầu mối tổng hợp giải quyết hoặc tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; định kỳ (đột xuất khi được yêu cầu) tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.