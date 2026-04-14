Chú trọng an toàn, cải thiện môi trường làm việc cho công nhân

Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tháng Công nhân năm nay diễn ra từ ngày 15/4 đến 31/5 trên phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, điểm nhấn xuyên suốt trong kế hoạch là khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã sớm cụ thể hóa tinh thần đó bằng những kế hoạch rõ ràng, phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" được Công ty CP Dược Hà Tĩnh triển khai thường xuyên và đặc biệt sôi nổi trong Tháng Công nhân.

Là đơn vị có yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, các phong trào thi đua của Công ty CP Dược Hà Tĩnh luôn gắn với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Hưởng ứng Tháng Công nhân 2026, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã phát động phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, cải tiến kỹ thuật”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Ông Phạm Vũ Kỳ - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Doanh nghiệp luôn xác định việc phát huy trí tuệ, sáng kiến của người lao động là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển. Thông qua các phong trào thi đua, chúng tôi mong muốn tạo động lực để đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho công nhân là những nội dung các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chú trọng triển khai.

Song song với việc nâng cao năng suất, các doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã thúc đẩy nhiều đơn vị đầu tư cải thiện môi trường làm việc theo hướng an toàn, văn minh, thân thiện.

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Công nhân với trọng tâm là chăm lo thiết thực cho người lao động. Trong đó, chú trọng tập huấn an toàn vệ sinh lao động; tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe tại nơi sản xuất; cải thiện chất lượng bữa ăn ca và điều kiện sinh hoạt tại khu tập thể của các đơn vị… Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp”.

Công ty CP CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh phối hợp khám sức khỏe cho người lao động.

Triển khai sớm hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, từ đầu tháng 4, Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 200 công nhân, lao động.

Người lao động được khám lâm sàng, đo huyết áp, xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm; làm xét nghiệm chuyên sâu liên quan đến bệnh nghề nghiệp; tư vấn chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và biện pháp phòng ngừa rủi ro về sức khỏe trong quá trình làm việc.

Chị Hà Thị Mai - công nhân Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh chia sẻ: “Khám sức khỏe định kỳ giúp chúng tôi nắm rõ tình trạng của mình để điều chỉnh chế độ sinh hoạt, làm việc hợp lý. Sự quan tâm của doanh nghiệp đã tạo động lực để chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài”.

Những hoạt động văn hóa, thể thao, những "Bữa cơm công đoàn" sẽ được các đơn vị tổ chức trong Tháng Công nhân để tạo sự gắn kết, sẻ chia.

Các chương trình an sinh như: “Cảm ơn người lao động”, "Bữa cơm công đoàn", “Mái ấm công đoàn”, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hoạt động văn hóa, thể thao… cũng được các doanh nghiệp triển khai trong Tháng Công nhân năm nay.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ từ các cấp công đoàn và doanh nghiệp, Tháng Công nhân 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống công nhân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.