Thi đua mừng ngày hội thống nhất non sông

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, các địa phương, tổ chức đoàn thể trên toàn tỉnh đã đăng ký gần 1.400 công trình, phần việc.

Nội dung tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho người dân và phát triển các mô hình kinh tế - xã hội...

Các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh phát động bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo - Công tác xã hội (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: “Ngay từ khi phát động, chúng tôi xác định rõ phương châm triển khai hoạt động phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. MTTQ tỉnh đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, đồng thời duy trì chế độ báo cáo thường xuyên. Nhờ đó, phong trào không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị mà còn mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần hình thành thói quen, nếp sống văn hóa của người dân”.

Xây dựng nhà ở cho hộ gia đình khó khăn là phần việc được nhiều địa phương lựa chọn làm điểm nhấn trong dịp này.

Hưởng ứng phong trào thi đua, phần việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình khó khăn được nhiều địa phương lựa chọn làm điểm nhấn. Từ đầu tháng 4 đến nay, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng được 250 căn nhà kiên cố cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Lan Mến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Hà cho biết: “Xã đã khởi công và trao kinh phí 280 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 nhà ở từ nguồn của Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời, huy động xã hội hóa xây dựng thêm 1 nhà, sửa chữa 5 nhà với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương cũng đóng góp ngày công giúp các gia đình hoàn thành công trình đúng tiến độ”.

Cán bộ, hội viên, đoàn viên ra quân chỉnh trang khu dân cư, bãi biển.

Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường cũng được diễn ra đồng loạt, rộng khắp. Với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân, những tuyến đường liên thôn được phát quang, bê tông hóa; các khu vui chơi công cộng được chỉnh trang; khu tưởng niệm, nhà bia liệt sỹ được dọn dẹp khang trang, sạch đẹp…

Ông Nguyễn Văn Minh - người dân thôn Tân Tràng, xã Hương Sơn chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất phấn khởi khi được trực tiếp tham gia các phần việc chung như dọn vệ sinh, trồng hoa ven đường, đóng góp ngày công làm đường giao thông... Không khí thi đua thực sự lan tỏa, gắn kết cộng đồng và làm cho diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc”.

Các cấp hội phụ nữ ra triển khai hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hội viên, đỡ đầu trẻ mồ côi.

Đặc biệt, hướng tới sự kiện khai trương du lịch biển vào ngày 30/4, các địa phương ven biển đã đồng loạt ra quân làm sạch môi trường. Hàng vạn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đã tham gia thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp để đón du khách. Những bãi biển sạch sẽ, thông thoáng không chỉ nâng cao hình ảnh địa phương mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững.

Dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, công tác giáo dục truyền thống cách mạng càng được đẩy mạnh, đặc biệt là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với một số trường học tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống.

Từ đầu tháng Tư đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức 60 diễn đàn, hơn 650 buổi sinh hoạt chi đoàn, chuyên đề, chiếu phim tư liệu lịch sử; triển khai hơn 150 hành trình về địa chỉ đỏ, kết nạp đoàn viên, đội viên mới. Cùng với đó, trao hơn 1.200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh khó khăn; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người; triển khai các mô hình “Bữa cơm yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”… với tổng nguồn lực hơn 1 tỷ đồng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh khẳng định: “Đây là dịp quan trọng để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng. Chúng tôi chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng của cha ông. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước".

Hoạt động văn hóa, thể thao cũng được các địa phương tổ chức, tạo không khí vui tươi chào mừng ngày hội thống nhất non sông.

Không chỉ ở khu vực dân cư, phong trào thi đua còn lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà máy, xí nghiệp. Gắn với Tháng Công nhân năm 2026, nhiều đơn vị đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Giám đốc sản xuất, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi phát động thi đua theo từng dây chuyền, từng tổ sản xuất với các chỉ tiêu cụ thể. Người lao động hưởng ứng rất tích cực, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa tạo không khí phấn khởi trong toàn công ty. Đây cũng là cách thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hưởng ứng tháng cao điểm các hoạt động của tổ chức công đoàn”.

Phong trào thi đua lao động, sản xuất được các cấp công đoàn phát động và lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ công nhân.

Với cách làm sáng tạo, hiệu quả, phong trào thi đua chào mừng ngày hội thống nhất non sông ở Hà Tĩnh đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đã góp phần tạo nên khí thế thi đua mạnh mẽ, hun đúc niềm tự hào và khát vọng xây dựng quê hương trong các tầng lớp nhân dân.