Các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 10/4, tại phường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các tỉnh trong cụm thi đua Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng, lãnh đạo các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên tham dự. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu dự hội nghị.

Cụm thi đua các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên gồm 9 tỉnh: Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh: Năm 2025 khép lại với nhiều thử thách, là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp đòi hỏi mỗi địa phương, đơn vị luôn chủ động, nỗ lực, sáng tạo cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu khai mạc hội nghị.

Vượt qua khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cụm thi đua Miền Trung - Tây Nguyên quyết tâm bứt phá với các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ, đi vào thực chất; trở thành động lực, sức mạnh giúp các tỉnh vươn lên phát triển, đạt được những thành tựu mới, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển chung của đất nước. Tuy vậy, nhìn lại kết quả năm 2025 vẫn còn những thách thức, các tỉnh phải cùng nhau quyết tâm khắc phục trong công tác thi đua.

Với mong muốn tìm ra những giải pháp đột phá, những cách làm hiệu quả hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; đưa ra những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Cùng đó, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nội dung giao ước thi đua năm 2025 và triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2026 gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, lấy chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế làm chỉ số quan trọng nhất để đánh giá kết quả thi đua.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của cụm nêu rõ: Năm 2025, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng được các tỉnh trong cụm thực hiện nghiêm túc; các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức các phong trào thi đua do Chính phủ, các tỉnh phát động.

Kết quả các phong trào thi đua góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Năm 2026, cụm thi đua tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới”; tăng cường hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh trong cụm và các cụm thi đua trong cả nước; thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND các tỉnh phát động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030; phát huy lợi thế của mỗi tỉnh và liên kết vùng để hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu để Miền Trung và Tây Nguyên trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nghệ An Nguyễn Quý Linh tham luận với chủ đề "Thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Tại hội nghị, đại biểu đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đề xuất các giải pháp để phong trào thi đua đi vào chiều sâu.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả cụm thi đua các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên đạt được thời gian qua. Đề nghị cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa công tác thi đua - khen thưởng đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tỉnh và cụm.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của cụm về nội dung thi đua - khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ trình lên cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Hội nghị đã bầu tỉnh Đắk Lắk làm cụm trưởng, Thanh Hóa và Khánh Hòa làm cụm phó cụm thi đua năm 2026; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động cụm năm 2025; đồng thời ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 giữa các tỉnh trong cụm.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua, Lâm Đồng, Khánh Hòa được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và các tỉnh được bầu làm cụm trưởng, cụm phó năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động cụm năm 2025.