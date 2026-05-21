Hà Tĩnh - Viêng Chăn phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn thủ đô Viêng Chăn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Hà Tĩnh trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.
Chiều 21/5, tại Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào), đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mùa khô 2025 - 2026, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Thả Vi Vay - Máo Xôm Phu - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn chủ trì buổi hội đàm.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của hai địa phương; đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào ở các địa phương, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã tìm kiếm và cất bốc được 835 hài cốt liệt sỹ, trong đó tại thủ đô Viêng Chăn 134 hài cốt. Riêng mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sỹ.
Hằng năm, việc bàn giao, di chuyển và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ từ Lào về Việt Nam được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của hai nước.
Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Thả Vi Vay - Máo Xôm Phu, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian tới.
Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ to lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng trong việc hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sỹ. Hà Tĩnh mong muốn phía bạn tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Đội Quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đề nghị Đội Quy tập cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động giúp nhân dân Lào thu hoạch mùa màng, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.
Trên cơ sở các nội dung thảo luận, hai bên nhất trí và ký kết thỏa thuận các nội dung phối hợp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào về nước trong mùa khô năm 2026-2027.
Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri nhiều xã, phường kiến nghị các nội dung về đầu tư hạ tầng thiết yếu cùng những vấn đề liên quan đến đời sống.
Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành nhấn mạnh, việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu đơn vị, địa phương.
UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch xã Đức Trọng đến năm 2050 thành đô thị thông minh và trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Xã Đức Trọng đóng vai trò hạt nhân của 'Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng'.
Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.
Với tinh thần “Thanh niên Hà Tĩnh xung kích - tình nguyện - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, hội nghị kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.
Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm trọng thể 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.
Những ngày tháng 5, khắp các địa phương ở Hà Tĩnh, không khí kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.
Trách nhiệm, nhiệt tình, chị Phạm Thị Thúy (SN 1987), Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tài Thành Đạt (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) là hạt nhân quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tư nhân.
Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng (thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh" năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/5. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị tham gia đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho hội thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng.
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ, hợp tác với Hà Tĩnh như phối hợp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; triển khai Chương trình giáo dục STEM – AI – Robotics; trao tặng học bổng toàn phần cho học sinh...