Hà Tĩnh - Viêng Chăn phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiều 21/5, tại Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào), đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mùa khô 2025 - 2026, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Thả Vi Vay - Máo Xôm Phu - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn chủ trì buổi hội đàm.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của hai địa phương; đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào ở các địa phương, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã tìm kiếm và cất bốc được 835 hài cốt liệt sỹ, trong đó tại thủ đô Viêng Chăn 134 hài cốt. Riêng mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sỹ.

Hằng năm, việc bàn giao, di chuyển và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ từ Lào về Việt Nam được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của hai nước.

Đồng chí Thả Vi Vay - Máo Xôm Phu, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn trao bằng khen của Thành ủy Viêng Chăn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Thả Vi Vay - Máo Xôm Phu, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian tới.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ to lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng trong việc hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sỹ. Hà Tĩnh mong muốn phía bạn tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Đội Quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đề nghị Đội Quy tập cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động giúp nhân dân Lào thu hoạch mùa màng, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận, hai bên nhất trí và ký kết thỏa thuận các nội dung phối hợp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào về nước trong mùa khô năm 2026-2027.