Chính trị

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Lào

Tiến Long- Dương Hoàng
(Baohatinh.vn) - Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hứa tiếp tục nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chiều 20/5, tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào), đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên đoàn đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

﻿Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt dâng hương tại nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (tỉnh Bolikhămxay).

Tại nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (tỉnh Bolikhămxay) và Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng các thành viên đoàn bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của 2 đất nước và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Những chiến công và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã trở thành biểu tượng cao đẹp cho tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc, được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, phát huy.

Đoàn công tác của tỉnh dâng hương tại Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các thành viên trong đoàn nguyện hứa tiếp tục nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo kế hoạch, ngày mai (21/5), đoàn công tác sẽ tiến hành hội đàm, ký kết văn bản, trao thưởng, tặng quà Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn và dự lễ bàn giao, dâng hương các liệt sỹ tại Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn.

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Lời Bác vang vọng hôm nay

Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.
Học Bác từ những điều bình dị

Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Từ những đảo xanh nhân tạo giữa lòng đô thị đến những khu vườn rợp bóng cây nơi làng quê Hà Tĩnh, từng đàn chim trời đang bay về trú ngụ ngày một đông đúc...
“7 năm được bảo vệ Bác Hồ là niềm tự hào lớn nhất đời tôi”

Tháng 5, khi những cánh đồng ở thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vừa gặt xong vụ xuân, hoa sen nở thắm trong ao làng, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Phan Văn Thi (92 tuổi đời, 67 tuổi Đảng) lại rộn vang tiếng chuyện trò. Dòng ký ức sống động về chiến trường Điện Biên Phủ và những năm tháng trong hàng ngũ bảo vệ Bác Hồ cứ thế được ông truyền đến thế hệ trẻ bằng niềm tự hào thiêng liêng.
Vì sao Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng trên 8% trong 6 tháng đầu năm 2025?

Hà Tĩnh xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột trung tâm

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được xác định là trụ cột trung tâm, tạo động lực mới cho tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và dữ liệu.
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
