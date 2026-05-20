Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Lào

Chiều 20/5, tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào), đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên đoàn đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

﻿Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt dâng hương tại nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (tỉnh Bolikhămxay).

Tại nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (tỉnh Bolikhămxay) và Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng các thành viên đoàn bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của 2 đất nước và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Những chiến công và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã trở thành biểu tượng cao đẹp cho tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc, được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, phát huy.

Đoàn công tác của tỉnh dâng hương tại Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các thành viên trong đoàn nguyện hứa tiếp tục nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.