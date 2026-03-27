Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam

Chiều 27/3, Hội CCB Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban với Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) nhằm đánh giá tình hình, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường phối hợp giữa hai tổ chức hội.

Tại hội nghị, đại diện Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả hoạt động của tổ chức hội trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2025 đến nay, hoạt động Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh có những khó khăn nhất định, song toàn thể cán bộ, hội viên vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, công tác phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới Việt – Lào tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển...

Đại biểu Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) tham dự hội nghị giao ban.

Trong không khí đoàn kết, cởi mở, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng hội, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh biên giới. Trên cơ sở đó, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030 với nhiều nội dung quan trọng.

Đại diện Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) trao đổi nhiều ý kiến tại hội nghị giao ban.

Hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết Việt – Lào; duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động; tổ chức giao lưu giữa các đơn vị CCB khu vực biên giới; phối hợp vận động hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, hai tổ chức hội sẽ làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân CCB, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Đặc biệt, Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.