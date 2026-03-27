Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, theo đó hai bên sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ nhau nhiều nội dung.

Chiều 27/3, Hội CCB Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban với Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) nhằm đánh giá tình hình, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường phối hợp giữa hai tổ chức hội.

Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Tại hội nghị, đại diện Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả hoạt động của tổ chức hội trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2025 đến nay, hoạt động Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh có những khó khăn nhất định, song toàn thể cán bộ, hội viên vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, công tác phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới Việt – Lào tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển...

Đại biểu Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) tham dự hội nghị giao ban.

Trong không khí đoàn kết, cởi mở, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng hội, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh biên giới. Trên cơ sở đó, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030 với nhiều nội dung quan trọng.

Đại diện Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) trao đổi nhiều ý kiến tại hội nghị giao ban.

Hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết Việt – Lào; duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động; tổ chức giao lưu giữa các đơn vị CCB khu vực biên giới; phối hợp vận động hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, hai tổ chức hội sẽ làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân CCB, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Đặc biệt, Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Chuyện những người vợ làm... chồng

Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.
Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”

Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”

Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.
Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.