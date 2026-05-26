Giảm phong trào hình thức, tăng chăm lo thực chất cho người lao động

Ngay từ đầu tháng 4/2026, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch Tháng Công nhân, trong đó, nhấn mạnh việc đổi mới cách thức triển khai, không tổ chức các lễ phát động và hoạt động mang tính hình thức mà tập trung vào những nội dung thiết thực, vì người lao động.

Thực hiện phương châm đó, LĐLĐ tỉnh đã trích Quỹ Xã hội công đoàn số tiền gần 240 triệu đồng hỗ trợ 11 đoàn viên ốm đau, tai nạn và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Chia sẻ niềm vui khi được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm công đoàn”, anh Dương Sỹ Trọng (SN 1990, công nhân Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) cho biết: “Cha mẹ tôi già yếu, thường xuyên đau ốm, bản thân tôi cũng bị khuyết tật ở tay nên thu nhập hàng tháng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, thuốc men. Được sự động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất của tổ chức công đoàn, tôi đã mạnh dạn vay mượn để xây căn nhà mới. Đây là nguồn động viên lớn đối với gia đình, giúp tôi yên tâm làm việc”.

Cùng với chương trình tặng quà và hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, hoạt động khám sức khỏe định kỳ được xem là điểm nhấn nổi bật trong Tháng Công nhân năm nay.

Chương trình được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, với hơn 6.000 người lao động được thăm khám từ đầu tháng 4/2026 đến nay. Chất lượng khám được nâng cao, góp phần phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe người lao động.

Đây không chỉ là hoạt động phúc lợi đơn thuần mà còn thể hiện sự dịch chuyển trong tư duy chăm lo của tổ chức công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp từ hỗ trợ khi khó khăn sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ nguồn lực lao động bền vững.

Cùng với đó, những mô hình gần gũi như “Bữa cơm công đoàn”; cuộc thi ảnh nét đẹp lao động; thi đấu trò chơi dân gian, thể thao… được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tổ chức, tạo nên dấu ấn sôi nổi trong Tháng Công nhân năm nay.

Ông Trần Sỹ Tùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh cho biết: “Chương trình “Bữa cơm công đoàn” được chúng tôi tổ chức cho hơn 1.250 lao động của công ty. Trong không khí ấm áp, đoàn viên, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cũng chung vui với công nhân. Bữa cơm giản dị nhưng đã trở thành hoạt động gắn kết, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến”.

Bên cạnh trực tiếp chăm lo cho người lao động, công đoàn các cấp cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, đỡ đầu con em người lao động. Hiện nay, cơ quan LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cơ sở đang đỡ đầu 31 cháu là con công nhân mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em nhỏ vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, các đơn vị cũng chú trọng nâng cao chất lượng môi trường làm việc. Các chương trình huấn luyện an toàn lao động; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ được tổ chức bài bản, góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động ngay từ cơ sở.

Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh cũng đã ký kết quy chế phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường phối hợp trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Khi hiệu quả hoạt động được đo bằng lợi ích cụ thể của người lao động, Tháng Công nhân mới thực sự có ý nghĩa. Cách làm tinh gọn, thiết thực này không chỉ tạo hiệu quả trước mắt mà còn mở ra hướng đi bền vững, giúp công đoàn khẳng định vai trò đồng hành, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.