Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Lợi ích kép từ chi phí nhỏ

Là doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn nhất toàn tỉnh, lại hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) luôn coi trọng việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Trong tháng 4/2026, doanh nghiệp đã tổ chức khám đợt 1 cho gần 5.300 lao động.

Nội dung khám được triển khai bài bản, bao gồm kiểm tra sức khỏe tổng quát, tầm soát các bệnh nghề nghiệp, tư vấn chế độ điều trị, dinh dưỡng… Dự kiến, đợt 2 sẽ được doanh nghiệp tổ chức vào tháng 10/2026, tập trung vào nhóm lao động làm việc tại các vị trí có nguy cơ cao, qua đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo dõi sức khỏe nghề nghiệp.

Anh Lê Đình Nghị - công nhân Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chia sẻ: “Công ty tổ chức khám theo quy mô lớn và khoa học nhằm phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe cho người lao động. Điều này giúp chúng tôi có kế hoạch điều chỉnh chế độ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe hợp lý và cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình làm việc".

Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người lao động được nhiều doanh nghiệp triển khai trong Tháng Công nhân.

Với phương châm “người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp”, Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức (phường Thành Sen) luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe của công nhân. Hưởng ứng Tháng Công nhân 2026, công ty vừa phối hợp khám sức khỏe cho gần 400 người với những danh mục cơ bản như: siêu âm, chụp X-quang, điện tim, xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng gan và thận…

Ông Kiều Danh Hóa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức cho biết: “Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người lao động nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân mà còn là cơ sở để doanh nghiệp có kế hoạch bố trí, phân công công việc phù hợp, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động”.

Theo báo cáo sơ bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm đến nay, gần 9.000 lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp được khám sức khỏe định kỳ. Danh mục khám từng bước được mở rộng, chất lượng dịch vụ được cải thiện. Hoạt động này gắn liền với công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạn chế tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động này vẫn còn những hạn chế. Một số đơn vị chưa thực hiện việc khám định kỳ hoặc tổ chức mang tính hình thức; chi phí dành cho khám sức khỏe còn thấp nên mới chỉ dừng ở các danh mục cơ bản, thiếu các xét nghiệm chuyên sâu để phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe thể chất, người lao động rất cần được quan tâm các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần. Trong ảnh: Công nhân, người lao động Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh hào hứng tham gia hội thao hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Cùng đó, nhiều đơn vị mới chỉ tập trung vào sức khỏe thể chất mà chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe tinh thần của người lao động, trong khi đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả lao động trong bối cảnh áp lực công việc gia tăng như hiện nay.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần tăng cường giám sát, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chăm lo sức khỏe toàn diện cho người lao động; đồng thời, tổ chức công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ là quyền lợi thiết thực mà còn là “lá chắn” giúp phòng ngừa rủi ro cho người lao động, qua đó, góp phần nâng cao năng suất và sự ổn định của doanh nghiệp. Đây cũng là hình thức đầu tư dài hạn cho sự phát triển bền vững. Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, tuyên truyền, phối hợp và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về lao động nói chung, chương trình khám sức khỏe định kỳ tại doanh nghiệp nói riêng để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

