Đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo...
Từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo...

Theo Bộ Y tế, qua hơn 18 năm triển khai Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là khoảng trống pháp lý đối với việc điều chỉnh quản lý bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần, các yếu tố dinh dưỡng, và cách ứng phó với các dịch bệnh mới nổi.

Do vậy, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh là yêu cầu cấp thiết, khách quan để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất các giải pháp bảo đảm thực hiện Luật Phòng bệnh hiệu quả và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng bệnh.

Nội dung khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Dự thảo nêu rõ nội dung khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối tượng được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần gồm:

a) Người lao động được quy định theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Các đối tượng không thuộc quy định tại điểm a nêu trên.

Lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí:

1. Người lao động quy định tại điểm a nêu trên được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Các đối tượng quy định tại điểm b nêu trên được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình như sau:

a- Từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Từ năm 2028, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng còn lại.

b- Dựa trên kết quả khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí quy định tại điểm a khoản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn.

- Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, khả năng cân đối ngân sách và nguồn huy động của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mở rộng đối tượng, danh mục dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 này.

Điều kiện của cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Theo dự thảo, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được thực hiện như sau:

Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

baochinhphu.vn
Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh

Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới về sản phụ khoa là tiền đề vững chắc để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hướng tới việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là "chìa khóa vàng".
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.