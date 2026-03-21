Đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo...

Theo Bộ Y tế, qua hơn 18 năm triển khai Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là khoảng trống pháp lý đối với việc điều chỉnh quản lý bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần, các yếu tố dinh dưỡng, và cách ứng phó với các dịch bệnh mới nổi.

Do vậy, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh là yêu cầu cấp thiết, khách quan để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất các giải pháp bảo đảm thực hiện Luật Phòng bệnh hiệu quả và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng bệnh.

Nội dung khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Dự thảo nêu rõ nội dung khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối tượng được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần gồm:

a) Người lao động được quy định theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Các đối tượng không thuộc quy định tại điểm a nêu trên.

Lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí:

1. Người lao động quy định tại điểm a nêu trên được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Các đối tượng quy định tại điểm b nêu trên được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình như sau:

a- Từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Từ năm 2028, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng còn lại.

b- Dựa trên kết quả khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí quy định tại điểm a khoản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn.

- Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, khả năng cân đối ngân sách và nguồn huy động của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mở rộng đối tượng, danh mục dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 này.

Điều kiện của cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Theo dự thảo, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được thực hiện như sau:

Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.