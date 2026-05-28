Sáng 28/5, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2026 với thông điệp “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo – Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong những năm qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường học, cơ sở y tế, cơ quan, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn… được triển khai. Các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá được tăng cường. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá được triển khai thường xuyên.

Tuy vậy, công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên sử dụng thuốc lá trên 13,7%; trong số người biết đến thuốc lá điện tử thì độ tuổi từ 15-24 tuổi chiếm 89%; có 1,7% người trưởng thành đã từng sử dụng thuốc lá điện tử. Vì vậy, việc tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 là dịp để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về những tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử đối với sức khỏe.

Phó Giám đốc Sở Y tế Bùi Quốc Hùng phát biểu tại lễ mít tinh.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đã kêu gọi các ban ngành, đơn vị, địa phương lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án; đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương theo từng thời kỳ; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng chống tác hại thuốc lá; tăng cường thông tin, tuyên truyền Luật Phòng. chống tác hại thuốc lá, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá và nghị quyết của Quốc hội về nội dung cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành phát biểu hưởng ứng với nội dung: Xây dựng môi trường nhà hàng, khách sạn không khói thuốc để tạo điểm đến an toàn, thân thiện gắn với hoạt động du lịch chăm sóc sức khỏe.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo Công an tỉnh và Sở VH-TT&DL tỉnh đã phát biểu hưởng ứng với một số nội dung như: tăng cường đấu tranh ngăn chặn buôn bán, quảng cáo, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trái phép; xây dựng môi trường nhà hàng, khách sạn không khói thuốc để tạo điểm đến an toàn, thân thiện gắn với hoạt động du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Các lực lượng tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2026.

Ngay sau lễ mít tinh đã diễn ra lễ diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2026.