Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành phố sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nội dung này trong Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 (Nghị quyết 21) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ 1/7 tới.

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đến cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và trả kết quả theo mẫu của Nghị định này. Thời hạn này được tính từ ngày đóng dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 1 lần.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, việc phân cấp về địa phương nội dung này nhằm tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Bộ Y tế và các cơ quan liên quan sẽ tăng cường hậu kiểm về tuân thủ các quy định trong quảng cáo; kiểm tra việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trang thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử.

Từ 1/7, Bộ Y tế còn 10 thủ tục hành chính chỉ thực hiện tại cấp Bộ. Đây đều là các thủ tục mang tính chuyên môn kỹ thuật sâu, phức tạp, cần có sự tham gia đánh giá của các chuyên gia đầu ngành...

Cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, theo Nghị Quyết 21, từ ngày 1/7 tới, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng tiếp tục phân quyền đối với 7 thủ tục hành chính hiện nay thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế về UBND cấp tỉnh; đồng thời cắt giảm 298 điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

"Sau 2 lần cắt giảm các thủ tục hành chính vào năm 2025 và 2026, số lượng điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh còn 307/920 điều kiện đầu tư kinh doanh, cắt giảm thời hạn thực hiện thủ tục hành chính 105 ngày", TS Hà Anh Đức cho biết.

Như vậy từ ngày 1/7 tới, Bộ Y tế chỉ còn thực hiện tổng cộng 16/33 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó có 6 thủ tục hành chính có thẩm quyền thực hiện cả cấp Bộ (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế) và cấp tỉnh; 10 thủ tục hành chính chỉ thực hiện tại cấp Bộ. Đây đều là các thủ tục hành chính mang tính chuyên môn kỹ thuật sâu, phức tạp, trong quá trình thực hiện cần có sự tham gia đánh giá của các chuyên gia đầu ngành hoặc có yếu tố nước ngoài hoặc cần có sự thống nhất để triển khai trên toàn quốc, không đủ điều kiện để phân cấp thực hiện tại địa phương.

Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng chia sẻ, các thủ tục hành chính này cũng là các thủ tục có số lượng hồ sơ không nhiều,như thủ tục hành chính về cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, lượng hồ sơ trung bình năm của Bộ Y tế là 66 hồ sơ/năm, chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng lượng hồ sơ trung bình hằng năm của cả nước.