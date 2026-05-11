Cảnh báo nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa hè

Mùa hè với nền nhiệt tăng cao và thời tiết nóng ẩm kéo dài, nhiều loại dịch bệnh được cảnh báo có nguy cơ bùng phát trong thời điểm này, đặc biệt ở trẻ nhỏ và các khu vực đông dân cư.

Các bệnh thường gặp trong thời điểm này bao gồm bệnh hô hấp, tiêu hóa, da liễu cùng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu hay viêm não Nhật Bản.

Thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển mạnh. Việc thường xuyên di chuyển giữa môi trường nắng nóng ngoài trời và phòng điều hòa khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp như viêm hô hấp cấp, cảm cúm, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản và viêm phổi.

Ảnh minh hoạ.

Không chỉ các bệnh hô hấp, mùa nắng nóng còn làm gia tăng nguy cơ bệnh tiêu hóa do thực phẩm dễ ôi thiu, nguồn nước dễ bị ô nhiễm. Trẻ em và người có sức đề kháng kém dễ mắc tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm nếu sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Bên cạnh đó, thời tiết oi bức khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, da dễ bị kích ứng, dẫn đến các bệnh da liễu như rôm sảy, viêm da, dị ứng hoặc viêm da nhiễm trùng.

Đáng chú ý, nhiều bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng cũng đang bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Thời tiết nóng ẩm làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh như thủy đậu, tay chân miệng, quai bị, sốt phát ban hay bệnh do não mô cầu.

Những bệnh này thường dễ lây lan trong môi trường đông người như trường học, nhà trẻ, khu vui chơi hoặc khu dân cư đông đúc thông qua tiếp xúc gần, đường hô hấp hoặc bề mặt nhiễm virus.

Bên cạnh đó, các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản cũng có xu hướng gia tăng mạnh trong mùa hè. Khi nhiệt độ tăng cao, vòng đời của muỗi rút ngắn, mật độ muỗi phát triển nhanh hơn và tần suất đốt người tăng lên, kéo theo nguy cơ lây truyền bệnh trong cộng đồng.

Ngoài các bệnh lây qua thực phẩm, nguồn nước và côn trùng, bệnh dại cũng có nguy cơ gia tăng trong mùa nắng nóng. Thời tiết oi bức có thể khiến vật nuôi dễ kích động hơn, trong khi các hoạt động ngoài trời, du lịch và vui chơi mùa hè làm tăng nguy cơ con người tiếp xúc với nguồn lây bệnh từ chó, mèo chưa được tiêm phòng.

Do đó, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, bảo quản thực phẩm đúng cách và vệ sinh môi trường sống sạch sẽ. Gia đình cần loại bỏ các vật chứa nước đọng để phòng muỗi sinh sản, cho trẻ ngủ màn kể cả ban ngày và tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế.

Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần hạn chế để trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường ngoài trời và phòng điều hòa, đồng thời bổ sung đủ nước, dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi có các dấu hiệu bất thường như sốt cao, phát ban, khó thở, tiêu chảy kéo dài hoặc co giật, người dân cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.

