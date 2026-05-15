Tận tâm tại gia, ấm tình y tế cơ sở

Phúc Quang - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Hình ảnh các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đều đặn đến từng nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật đã trở thành điểm tựa ấm áp đối với nhiều gia đình.

Tiếp tục hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau”, định kỳ hàng tuần, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê lại không quản ngại khó khăn, đến tận nhà để thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc đi lại trên địa bàn các thôn. Những chuyến đi mang theo tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và cả tình yêu thương của người thầy thuốc đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân địa phương.

Đội ngũ y tế trực tiếp đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, theo dõi các bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, xương khớp cho người dân.

Theo lịch khám trong tuần này, ngay từ sáng sớm, các cán bộ y tế đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thuốc men cần thiết để đến từng hộ gia đình có người già, người bị khuyết tật tại thôn Đại Hải và thôn Nam Hải. Tại mỗi gia đình, đội ngũ y tế trực tiếp đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, theo dõi các bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, xương khớp… Qua đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để hướng dẫn điều trị hoặc tư vấn chuyển tuyến khi cần thiết.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ y tế còn tận tình hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng cách, đúng liều lượng, tránh những sai sót có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Đối với các cụ cao tuổi thường xuyên mắc bệnh mãn tính, việc uống thuốc đúng giờ, đúng chỉ định là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, các y bác sĩ luôn kiên nhẫn giải thích cụ thể cho người bệnh và người thân trong gia đình để việc chăm sóc được hiệu quả hơn.

Điều đặc biệt trong mỗi chuyến thăm khám không chỉ nằm ở hoạt động kiểm tra sức khỏe mà còn ở sự sẻ chia, động viên tinh thần dành cho các bác, các cụ. Nhiều người cao tuổi sống neo đơn, ít có điều kiện giao tiếp nên mỗi lần được cán bộ y tế đến thăm hỏi đều cảm thấy rất xúc động và ấm lòng.

Cấp ủy, chính quyền xã Thạch Khê và các y, bác sĩ động viên tinh thần chị Võ Thị Thúy (SN 1983, thôn Nam Hải).

Chị Võ Thị Thúy (SN 1983, thôn Nam Hải) chia sẻ: "Tôi bị tật nguyền từ khi bẩm sinh, không thể đi lại như người bình thường nên việc đi thăm khám theo định kỳ là rất khó khăn. Rất may, các y, bác sĩ của trạm y tế đều đặn hàng tháng đến để thăm khám, phát thuốc và động viên tinh thần, giúp tôi cảm thấy rất ấm lòng”.

Còn đối với bà Nguyễn Thị Sơn (68 tuổi, thôn Đại Hải), sau một cơn tai biến từ năm 2024, bà phải nằm một chỗ, không thể đi lại. Cùng với sự chăm sóc của người thân thì mỗi tháng, các cán bộ y tế của Trạm Y tế xã Thạch Khê đều đến vừa thăm khám, cấp phát thuốc vừa động viên để bản thân bà và gia đình luôn lạc quan, nỗ lực.

Việc các cán bộ y tế cơ sở trực tiếp về thăm khám, cấp phát thuốc tại nhà góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, bà Sơn còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe, hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng nhẹ nhàng để nâng cao thể trạng, hạn chế biến chứng bệnh tật. Những lời dặn dò giản dị nhưng thiết thực về ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hằng ngày đã giúp nhiều người thay đổi thói quen, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Bác sĩ Phạm Công Tùng – Phụ trách Trạm Y tế xã Thạch Khê cho biết: “Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hay những người mắc bệnh nặng, việc đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh là cả một hành trình vất vả. Có những trường hợp sức khỏe yếu, đi lại khó khăn hoặc không có người thân đưa đón nên việc tiếp cận dịch vụ y tế gặp nhiều trở ngại. Chính vì vậy, hoạt động thăm khám tại nhà không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của ngành y tế đối với những người yếu thế trong cộng đồng”.

Chủ động kê đơn thuốc cho các đối tượng sau thăm khám.

Có thể nói, việc các cán bộ y tế cơ sở trực tiếp về thăm khám, cấp phát thuốc tại nhà cho các đối tượng là người già, người tàn tật như là một cam kết cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bác sĩ Phạm Công Tùng khẳng định: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà, tăng cường tuyên truyền, tư vấn để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nhân ái và không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chăm lo đời sống, sức khỏe cho Nhân dân”.

Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên "lá chắn" vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
