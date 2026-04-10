Thông tin mới nhất về sắp xếp hệ thống y tế cơ sở

(Baohatinh.vn) - Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện chuyên sâu, 1 bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, tại Phụ lục II yêu cầu mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện chuyên sâu, 1 bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Cụ thể, đối với đơn vị sự nghiệp y tế dự phòng: Thực hiện kiện toàn, nâng cao năng lực của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật cấp tỉnh, bảo đảm đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh trên địa bàn.

Đối với các bệnh viện công lập (đa khoa, chuyên khoa hiện có): Giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

Mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện cấp chuyên sâu, 1 bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Đối với các trung tâm y tế cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trước đây: Cơ bản duy trì các trung tâm y tế cấp huyện, quận, thị xã, thành phố hiện có và chuyển các trung tâm này thành trung tâm y tế khu vực, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế tỉnh, thành phố sau sắp xếp, để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư số 32/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá về phạm vi và hiệu quả hoạt động của các trung tâm y tế khu vực hiện có, căn cứ theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân tại địa phương, giám đốc sở y tế tỉnh, thành phố tham mưu, xây dựng đề án, trình UBND tỉnh, thành phố quyết định duy trì tất cả;

Hoặc tổ chức lại, sáp nhập, giải thể một số trung tâm y tế khu vực hoạt động không hiệu quả, chuyển các chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực phòng bệnh, dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe về trạm y tế xã phường, đặc khu để thực hiện; chuyển chức năng khám chữa bệnh cho các bệnh viện đa khoa khu vực hiện có hoặc tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa khu vực để thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản cho Nhân dân theo khu vực liên xã, phường.

Đối với các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố trước đây: Cơ bản duy trì các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố hiện có và chuyển thành bệnh viện đa khoa khu vực, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế tỉnh, thành phố sau sắp xếp, để tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trong khu vực liên xã, phường không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Đối với các trạm y tế xã, phường: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cấp ban đầu và các dịch vụ chăm sóc xã hội cho nhân dân trên địa bàn.

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.