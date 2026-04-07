[Infographics] Hành động để bảo vệ trẻ trước nguy cơ đuối nước

(Baohatinh.vn) - Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu bơi lội giải nhiệt của trẻ em tăng cao. Đây cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng nếu thiếu sự giám sát của người lớn và kỹ năng an toàn dưới nước.
Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Bác sĩ CKI Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT về căn bệnh mày.
Cách nhận biết bệnh loạn thần do bia rượu cùng biện pháp phòng tránh ra sao sẽ được bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính Nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh giải đáp trong Chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.
Xẹp đốt sống là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nội dung này sẽ được Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội, nhiều người dân Hà Tĩnh dễ dàng bắt gặp hàng loạt quảng cáo với nội dung như “xét nghiệm giới tính thai nhi sớm”, “bí quyết sinh con trai theo ý muốn”...
Việc các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được biệt phái về công tác tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh không chỉ hỗ trợ điều trị hiệu quả cho người bệnh mà còn chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm giúp đội ngũ y tế tuyến dưới nâng cao năng lực.
39 thuốc sinh học doanh thu lớn dự kiến hết thời hạn bảo hộ độc quyền trong giai đoạn 2026-2032, mở ra cơ hội phát triển thuốc sinh học tương tự với chi phí thấp hơn, giúp bệnh nhân ung thư dễ tiếp cận hơn.
Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh) được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.
Chuyên gia từ tuyến Trung ương không chỉ trực tiếp khám cho người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) mà còn giúp đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Y tế nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ thuật mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.