[Infographics] Hành động để bảo vệ trẻ trước nguy cơ đuối nước

Bộ Y tế thông tin về việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 29/03/2026 14:03 Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ.

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng - dự phòng trúng bệnh máu nhiễm mỡ 29/03/2026 10:00 Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Bác sĩ CKI Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT về căn bệnh mày.

Bước tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp tại Hà Tĩnh 29/03/2026 05:53 Việc triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm là một bước tiến lớn của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trong chẩn đoán u phổi, u trung thất và các bệnh nấm phổi, lao phổi, lao phế quản phổi.

Dự kiến xây dựng bệnh viện quy mô 250 giường bệnh tại phường Hoành Sơn 28/03/2026 06:18 Việc triển khai dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn khi có hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần 27/03/2026 10:24 Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99%).

[Motion graphic] Chính sách BHYT 2026 - những thay đổi mới nhất 27/03/2026 05:20 Chính sách bảo hiểm y tế năm 2026 tiếp tục được điều chỉnh nhằm mở rộng quyền lợi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng độ bao phủ BHYT toàn dân.

2 nhân viên y tế hiến máu kịp thời cứu sản phụ bị băng huyết 25/03/2026 15:49 Trong tình huống cấp cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh, hai điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời hiến máu, cứu sống người bệnh.

Tầm soát sớm - "chìa khóa vàng" trong phòng, chống bệnh lao 24/03/2026 05:45 Việc người dân chủ động đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đang trở thành tín hiệu tích cực trong cuộc chiến phòng, chống bệnh lao trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hơn 1 năm, 117 bác sĩ về Hà Tĩnh làm việc: Sức hút đến từ đâu? 23/03/2026 05:08 Bằng các chính sách linh hoạt trong hỗ trợ nguồn kinh phí và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nên từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã tuyển dụng được 117 bác sĩ.

Sống khỏe cùng BHT: Loạn thần do rượu bia - nhận diện sớm để phòng ngừa 22/03/2026 10:00 Cách nhận biết bệnh loạn thần do bia rượu cùng biện pháp phòng tránh ra sao sẽ được bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính Nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh giải đáp trong Chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Cảnh giác với những diễn biến nguy hiểm của bệnh não mô cầu 22/03/2026 09:39 Trước tính chất nguy hiểm của bệnh não mô cầu, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang nơi đông người và chủ động đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí 21/03/2026 07:27 Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Cận cảnh quy trình xạ trị ung thư tại cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh 20/03/2026 05:16 Với quy trình triển khai bài bản, được kiểm soát nghiêm ngặt qua từng khâu, hoạt động xạ trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang mở thêm cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư ngay tại địa phương.

Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng tại Việt Nam 18/03/2026 09:44 Bộ Y tế vừa cấp giấy đăng ký lưu hành cho vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71, mở thêm lựa chọn dự phòng cho trẻ em trong bối cảnh bệnh vẫn ghi nhận ca mắc rải rác.

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân 18/03/2026 09:21 Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đề xuất hỗ trợ hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi 16/03/2026 15:06 Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi nhằm khuyến sinh.

Sống khỏe cùng BHT: Phát hiện sớm và điều trị hiệu quả xẹp đốt sống 15/03/2026 10:00 Xẹp đốt sống là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nội dung này sẽ được Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Chuyến bay mang những chiếc thùng đặc biệt cứu 7 người ở lằn ranh sinh tử 13/03/2026 17:05 Trên chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội, trong khoang hành khách có những chiếc thùng đặc biệt, đựng trái tim và tạng hiến của một người đã mất chuẩn bị ghép cho nhiều bệnh nhân khác.

Dịch vụ xác định giới tính thai nhi trên mạng: Hệ lụy khó lường! 12/03/2026 14:00 Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội, nhiều người dân Hà Tĩnh dễ dàng bắt gặp hàng loạt quảng cáo với nội dung như “xét nghiệm giới tính thai nhi sớm”, “bí quyết sinh con trai theo ý muốn”...

Bác sĩ tuyến Trung ương "cầm tay, chỉ việc" cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh 12/03/2026 05:20 Việc các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được biệt phái về công tác tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh không chỉ hỗ trợ điều trị hiệu quả cho người bệnh mà còn chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm giúp đội ngũ y tế tuyến dưới nâng cao năng lực.

39 thuốc sinh học sắp hết độc quyền, mở cơ hội giảm chi phí trị ung thư 10/03/2026 04:32 39 thuốc sinh học doanh thu lớn dự kiến hết thời hạn bảo hộ độc quyền trong giai đoạn 2026-2032, mở ra cơ hội phát triển thuốc sinh học tương tự với chi phí thấp hơn, giúp bệnh nhân ung thư dễ tiếp cận hơn.

Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 09/03/2026 15:02 Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định uy tín trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Mở rộng mạng lưới điều trị suy thận cho bệnh nhân ở Hà Tĩnh 09/03/2026 05:19 Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng mạng lưới điều trị suy thận mạn ngay tại cơ sở y tế để giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý 08/03/2026 10:00 Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Trang bị 7 máy chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế Tiên Điền 08/03/2026 05:05 Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh) được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.

Thêm 7 bác sỹ BV Đại học Y Hà Nội về hỗ trợ thăm khám, điều trị tại Hà Tĩnh 06/03/2026 05:35 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cử thêm 7 bác sỹ về trực tiếp thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh trong thời gian 2 tháng.

Hà Tĩnh xử phạt 56 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm 05/03/2026 15:32 Trong đợt kiểm tra trước và sau tết Nguyên đán, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt 56 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm với số tiền 56 triệu đồng.

Bác sỹ Đại học Y Hà Nội khám chuyên sâu chẩn đoán hình ảnh tại Thạch Hà 05/03/2026 08:28 Chuyên gia từ tuyến Trung ương không chỉ trực tiếp khám cho người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) mà còn giúp đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Y tế nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ thuật mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh 03/03/2026 14:24 Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới về sản phụ khoa là tiền đề vững chắc để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hướng tới việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).