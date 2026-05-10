Phát hiện ổ dịch thứ 2, sốt xuất huyết nguy cơ lan rộng ở Hà Tĩnh

2 ổ dịch gần nhau và những nguy cơ tiềm ẩn
Ngày 6/4/2026, ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên được phát hiện tại TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng và đến nay số người mắc đã tăng lên 53 ca.
Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt trực tiếp chỉ đạo, cùng địa phương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.
Trong đó, CDC Hà Tĩnh đã cấp hoá chất diệt muỗi để trạm y tế tổ chức phun tại các hộ có ca bệnh và mở rộng bán kính 200m. Đây là giải pháp nhằm tiêu diệt muỗi trưởng thành, cắt đứt chuỗi lây truyền bệnh trong cộng đồng. Mặc dù, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch nhưng việc hằng ngày vẫn phát hiện ca bệnh mới cho thấy những diễn biến phức tạp, khó lường của ổ dịch sốt xuất huyết tại TDP Hợp Tiến.
Khi ổ dịch cũ chưa được khống chế thì ngành y tế lại phát hiện ổ dịch mới tại TDP Liên Phú, phường Hoành Sơn với 3 ca mắc. Điều đáng nói là, ổ dịch thứ 2 này gần với TDP Hợp Tiến càng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ dịch có thể tiếp tục lan rộng.
Ông Nguyễn Chí Trung – Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Tĩnh cho biết: "Qua giám sát cho thấy khu vực xuất hiện ổ dịch thứ 2 có mật độ dân cư đông, nhiều dụng cụ chứa nước chưa được xử lý thường xuyên, chỉ số bọ gậy và muỗi truyền bệnh ở mức nguy cơ cao, tiềm ẩn khả năng dịch lan rộng nếu không được kiểm soát kịp thời".
Ông Trần Quang Hạnh – Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn nhấn mạnh: "Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, địa phương đã nhanh chóng tổ chức họp để chỉ đạo Trạm Y tế phường tập trung giám sát chặt chẽ đến từng hộ gia đình có ca bệnh, xử lý triệt để dụng cụ và phế thải chứa nước. Đồng thời, triển khai kế hoạch ra quân làm vệ sinh môi trường không chỉ tại TDP Liên Phú mà trên toàn địa bàn phường. Đặc biệt, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các trường tiểu học, trường mầm non để ngăn nguy cơ dịch xâm nhập vào trường học".
Thời tiết thuận lợi cho dịch sốt xuất huyết lưu hành
Việc ngay từ tháng 4 và tháng 5 đã xuất hiện các ổ dịch cho thấy, dịch sốt xuất huyết năm nay bùng phát rất sớm. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết diễn biến rất phức tạp khi nắng, mưa xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.
Trong khi đó, ý thức phòng bệnh của một số người dân chưa cao, đặc biệt là trong việc xử lý các vật dụng chứa nước, tạo môi trường lý tưởng để muỗi sinh sản, phát triển. Qua các đợt giám sát thực tế, cơ quan chuyên môn nhận thấy, nhiều hộ gia đình vẫn tồn tại các vật dụng phế thải như: chai lọ, lốp xe, thùng chứa nước không được che đậy… tạo điều kiện cho muỗi sinh sản.
Đặc biệt, tại các khu vực có mật độ dân cư, nơi có đông công nhân, người lao động thuê trọ thì công tác vệ sinh môi trường càng hạn chế, nguy cơ dịch xuất hiện, lây lan, bùng phát càng cao.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết: "Khi xuất hiện các ca bệnh, ổ dịch, đơn vị đã cử lực lượng giám sát chặt chẽ và triển khai đầy đủ các biện pháp kỹ thuật chuyên môn theo quy định; hướng dẫn quy trình xử lý ổ dịch, phun hóa chất; đồng thời tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống. Sốt xuất huyết là bệnh lây do muỗi truyền nên sự tham gia của người dân trong việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là rất quan trọng. Chỉ cần một vài dụng cụ có nước đọng cũng có thể trở thành ổ sinh sản của hàng trăm con muỗi. Nếu người dân không thay đổi thói quen thì rất khó để khống chế dịch một cách bền vững.
Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch, nhất là kiểm tra, giám sát tại từng hộ gia đình, xử lý triệt để từng ổ bọ gậy. Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phòng dịch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không chỉ là phong trào ngắn hạn”.
Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 75 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó, 64 ca nội tại và 11 ca xâm nhập. Ngành y tế khuyến cáo, trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: ngủ màn, mặc quần áo dài, sử dụng các biện pháp xua muỗi, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi… cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, phát hiện sớm bệnh nhằm tránh lây lan cho những người xung quanh.