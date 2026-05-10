Phát hiện ổ dịch thứ 2, sốt xuất huyết nguy cơ lan rộng ở Hà Tĩnh

2 ổ dịch gần nhau và những nguy cơ tiềm ẩn

Ngày 6/4/2026, ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên được phát hiện tại TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng và đến nay số người mắc đã tăng lên 53 ca.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt trực tiếp chỉ đạo, cùng địa phương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh giám sát mật độ bọ gậy tại TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng.

Trong đó, CDC Hà Tĩnh đã cấp hoá chất diệt muỗi để trạm y tế tổ chức phun tại các hộ có ca bệnh và mở rộng bán kính 200m. Đây là giải pháp nhằm tiêu diệt muỗi trưởng thành, cắt đứt chuỗi lây truyền bệnh trong cộng đồng. Mặc dù, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch nhưng việc hằng ngày vẫn phát hiện ca bệnh mới cho thấy những diễn biến phức tạp, khó lường của ổ dịch sốt xuất huyết tại TDP Hợp Tiến.

Khi ổ dịch cũ chưa được khống chế thì ngành y tế lại phát hiện ổ dịch mới tại TDP Liên Phú, phường Hoành Sơn với 3 ca mắc. Điều đáng nói là, ổ dịch thứ 2 này gần với TDP Hợp Tiến càng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ dịch có thể tiếp tục lan rộng.

Ổ dịch thứ 2 ở phường Vũng Áng hiện có 5 ca mắc.

Ông Nguyễn Chí Trung – Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Tĩnh cho biết: "Qua giám sát cho thấy khu vực xuất hiện ổ dịch thứ 2 có mật độ dân cư đông, nhiều dụng cụ chứa nước chưa được xử lý thường xuyên, chỉ số bọ gậy và muỗi truyền bệnh ở mức nguy cơ cao, tiềm ẩn khả năng dịch lan rộng nếu không được kiểm soát kịp thời".

Ông Trần Quang Hạnh – Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn nhấn mạnh: "Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, địa phương đã nhanh chóng tổ chức họp để chỉ đạo Trạm Y tế phường tập trung giám sát chặt chẽ đến từng hộ gia đình có ca bệnh, xử lý triệt để dụng cụ và phế thải chứa nước. Đồng thời, triển khai kế hoạch ra quân làm vệ sinh môi trường không chỉ tại TDP Liên Phú mà trên toàn địa bàn phường. Đặc biệt, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các trường tiểu học, trường mầm non để ngăn nguy cơ dịch xâm nhập vào trường học".

Phường Hoành Sơn đang triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Thời tiết thuận lợi cho dịch sốt xuất huyết lưu hành

Việc ngay từ tháng 4 và tháng 5 đã xuất hiện các ổ dịch cho thấy, dịch sốt xuất huyết năm nay bùng phát rất sớm. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết diễn biến rất phức tạp khi nắng, mưa xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Qua giám sát tại 2 ổ dịch cho thấy, công tác vệ sinh môi trường của người dân còn hạn chế.

Trong khi đó, ý thức phòng bệnh của một số người dân chưa cao, đặc biệt là trong việc xử lý các vật dụng chứa nước, tạo môi trường lý tưởng để muỗi sinh sản, phát triển. Qua các đợt giám sát thực tế, cơ quan chuyên môn nhận thấy, nhiều hộ gia đình vẫn tồn tại các vật dụng phế thải như: chai lọ, lốp xe, thùng chứa nước không được che đậy… tạo điều kiện cho muỗi sinh sản.

Đặc biệt, tại các khu vực có mật độ dân cư, nơi có đông công nhân, người lao động thuê trọ thì công tác vệ sinh môi trường càng hạn chế, nguy cơ dịch xuất hiện, lây lan, bùng phát càng cao.

Nhiều dụng cụ, chai lọ chứa nước chưa được xử lý, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, đẻ trứng.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết: "Khi xuất hiện các ca bệnh, ổ dịch, đơn vị đã cử lực lượng giám sát chặt chẽ và triển khai đầy đủ các biện pháp kỹ thuật chuyên môn theo quy định; hướng dẫn quy trình xử lý ổ dịch, phun hóa chất; đồng thời tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống. Sốt xuất huyết là bệnh lây do muỗi truyền nên sự tham gia của người dân trong việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là rất quan trọng. Chỉ cần một vài dụng cụ có nước đọng cũng có thể trở thành ổ sinh sản của hàng trăm con muỗi. Nếu người dân không thay đổi thói quen thì rất khó để khống chế dịch một cách bền vững.

Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch, nhất là kiểm tra, giám sát tại từng hộ gia đình, xử lý triệt để từng ổ bọ gậy. Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phòng dịch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không chỉ là phong trào ngắn hạn”.

Đoàn công tác CDC Hà Tĩnh kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng.