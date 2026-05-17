Nắng nóng gay gắt, nhiều bệnh lý nguy hiểm “vào mùa”

Những ngày gần đây, Hà Tĩnh liên tục ghi nhận đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt tăng cao, có thời điểm vượt ngưỡng 38 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến đời sống, lao động sản xuất của người dân mà còn khiến nhiều loại bệnh lý nguy hiểm có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có bệnh nền.

Bác sĩ Khoa Tim mạch, BVĐK tỉnh thăm khám cho bệnh nhân.

Tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, số lượng bệnh nhân nhập viện do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đang tăng lên rõ rệt. Các bệnh lý tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm và bệnh ngoài da bước vào giai đoạn cao điểm trong năm.

Theo ghi nhận tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, những ngày gần đây số lượng bệnh nhân nhập viện do tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim và các biến chứng tim mạch tăng từ 10 - 15% so với thời điểm thông thường. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng mệt lả, khó thở, đau tức ngực, huyết áp tăng cao đột ngột, thậm chí có nguy cơ đột quỵ.

Các bác sĩ cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, rối loạn điện giải, tim phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền như: tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người già, người có bệnh lý nền dễ bị ảnh hưởng nhất.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Tuyết Hòa – Phó Trưởng khoa Tim mạch, BVĐK tỉnh cho biết: “Trong thời điểm nắng nóng, những người mắc bệnh lý tim mạch, các bệnh lý nền, người cao tuổi sẽ có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt, nhiều người chủ quan, vẫn lao động ngoài trời trong thời gian nắng gắt dẫn đến tình trạng kiệt sức, tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ rất cao. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, uống đủ nước và tuân thủ điều trị nếu có bệnh nền”.

Không chỉ người lớn tuổi, trẻ em cũng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Các bệnh lý phổ biến như: sốt virus, viêm họng, viêm đường hô hấp, tiêu chảy và các bệnh ngoài da sẽ rất dễ xuất hiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng khiến trẻ dễ mất nước, suy giảm sức đề kháng. Trong khi đó, việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trong mùa hè cũng làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh lý tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Trẻ em thường có sức đề kháng yếu nên rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da liễu... trong thời tiết nắng nóng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bình – Khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen cho biết: “Nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh. Trẻ em thường có sức đề kháng yếu nên rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da liễu... Phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, bổ sung đủ nước, dinh dưỡng hợp lý và không để trẻ vui chơi quá lâu ngoài trời nắng”.

Bên cạnh các bệnh lý thông thường, ngành y tế cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa hè. Hiện nay, Hà Tĩnh ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng và phường Hoành Sơn với trên 64 ca mắc . Ngoài ra, ngành y tế còn phát hiện rải rác các ca bệnh tay chân miệng, thủy đậu, quai bị và một số bệnh truyền nhiễm khác.

Bác sĩ Nguyễn Chí Trung – Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông là điều kiện rất thuận lợi để các loại dịch bệnh phát sinh và lây lan. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, ngủ màn, ăn chín uống sôi và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Chủ động cho trẻ đi tiêm vắc-xin phòng bệnh đúng, đủ lịch theo khuyến cáo của ngành y tế”.

Nhiều bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm sẽ dễ bùng phát trong thời tiết nắng nóng. Ảnh minh họa.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, nắng nóng kéo dài còn gây ra nhiều hệ lụy đối với sinh hoạt thường ngày của người dân. Nhiều lao động làm việc ngoài trời như: công nhân, nông dân, thợ xây… phải đối mặt với nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt. Tình trạng mất ngủ, mệt mỏi kéo dài cũng xuất hiện ở nhiều người trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thời tiết nắng nóng tại Hà Tĩnh tiếp diễn trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ gia tăng các bệnh lý tim mạch, hô hấp, truyền nhiễm và tiêu hóa nếu người dân chủ quan trong công tác phòng bệnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách uống đủ nước, bổ sung vitamin, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian cao điểm, sử dụng các biện pháp chống nóng phù hợp và giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: sốt cao, khó thở, đau tức ngực, mệt lả kéo dài… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức phòng bệnh của mỗi người là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa nắng nóng.