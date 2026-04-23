Cẩn trọng với phương pháp “thải độc” lan truyền trên mạng xã hội

Chỉ cần lướt Facebook, TikTok hay Zalo, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt nội dung quảng bá về “detox” với đủ hình thức khác nhau. Phổ biến nhất là các liệu trình uống nước ép rau củ từ 2 - 12 ngày hoặc uống nước chanh liều cao... được giới thiệu như cách “thanh lọc cơ thể”, hỗ trợ giảm cân, cải thiện làn da… Những lời quảng cáo "có cánh" này đang khiến nhiều người tin theo và áp dụng một cách thiếu kiểm chứng, đặt ra mối lo ngại về an toàn sức khỏe cho người dùng.

Người dân cần thận trọng trước những thông tin “thải độc” chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Thực tế tại Hà Tĩnh đã có không ít trường hợp gặp vấn đề sức khỏe khi làm theo các phương pháp “thải độc” trên mạng. “Em thấy nhiều người trên TikTok chia sẻ thải độc giúp giảm cân, đẹp da nên cũng tò mò thử. Có hôm em nhịn ăn theo hướng dẫn trên mạng nhưng sau đó bị mệt, đau bụng, phải nghỉ học một buổi. Từ lần đó, em bắt đầu chú ý hơn nhưng nhiều thông tin trên mạng rất khó kiểm chứng nên cũng không biết đâu là đúng” - em Đặng Thị Thuý Huyền, xã Cẩm Xuyên chia sẻ.

Thậm chí, nhiều trường hợp không chỉ gặp các triệu chứng ban đầu mà còn phải nhập viện điều trị do áp dụng các phương pháp “thải độc” phản khoa học.

Chị Lê Thị Lan (phường Vũng Áng) cho biết: “Sau khi xem clip về thải độc trên TikTok, tôi duy trì thói quen uống nước cốt chanh mỗi sáng sau khi thức dậy nhằm cải thiện mỡ máu và hỗ trợ tiêu hóa. Từ một quả chanh ban đầu, tôi tăng dần lên đến 6 quả mỗi ngày và duy trì trong hơn 1 tháng. Tuy nhiên, tôi đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị viêm dạ dày, ruột cấp”.

Việc lạm dụng nước chanh liều cao có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Trước đó, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), một phụ nữ 38 tuổi phải phẫu thuật cấp cứu do vỡ trực tràng sau khi thụt đại tràng bằng cà phê để “thải độc” theo hướng dẫn trên mạng. Người này nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng dưới, kèm chảy máu qua hậu môn. Qua phẫu thuật, các bác sĩ xác định vỡ trực tràng 1/3 dưới, gây áp xe khoang sau phúc mạc. Sau 2 tuần điều trị, dù đã xuất viện, người này vẫn phải tiếp tục phẫu thuật trong thời gian tới để đóng hậu môn nhân tạo.

Bên cạnh những hệ lụy về sức khỏe, tác hại về kinh tế cũng là vấn đề đáng lưu ý. Không ít người đã chi hàng triệu đồng mỗi tháng để mua các sản phẩm được quảng cáo là “thải độc”, “chống viêm” không rõ nguồn gốc. Những liệu trình kéo dài, lặp đi lặp lại khiến chi phí ngày càng tăng, trong khi hiệu quả không được kiểm chứng. Thậm chí, khi xảy ra biến chứng, người dùng còn phải tốn thêm chi phí khám chữa bệnh, điều trị, thậm chí phẫu thuật.

Để đạt hiệu quả sức khỏe bền vững, cần kết hợp chế độ ăn uống khoa học và luyện tập thể dục thường xuyên.

Bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, không có cơ sở khoa học chứng minh các phương pháp “thải độc” lan truyền trên mạng xã hội như nhịn ăn kéo dài, uống chanh liều cao, thụt cà phê... có thể loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Ngược lại, nếu áp dụng không đúng cách, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ rối loạn tiêu hóa, mất cân bằng điện giải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Vì vậy, việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, kết hợp luyện tập thể thao được xem là giải pháp bền vững để bảo vệ sức khỏe. “Thay vì chạy theo những trào lưu chưa được kiểm chứng, mỗi người cần xây dựng lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động hợp lý và thói quen sinh hoạt khoa học. Khi có vấn đề về sức khỏe, cần chủ động thăm khám và tuân theo chỉ định của bác sĩ để hạn chế rủi ro không mong muốn” – bác sĩ Thơ nhấn mạnh.

Mỗi người cần xây dựng lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động hợp lý và thói quen sinh hoạt khoa học.



Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng, mỗi người cần tỉnh táo khi tiếp cận các nội dung liên quan đến sức khỏe, không chạy theo trào lưu thiếu cơ sở khoa học. Chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước những hệ lụy khó lường.