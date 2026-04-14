Thực phẩm hỗ trợ tăng cường trí nhớ cho người cao tuổi

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đại não của người cao tuổi bị thoái hóa dần do tuổi tác, tiền sử bệnh lý, điều trị thuốc, lối sống và môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thậm chí dẫn đến suy giảm trí nhớ. Bổ sung các loại thực phẩm giàu dưỡng chất tốt cho não bộ hỗ trợ duy trì sự minh mẫn.

Các loại cá béo

Cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu... chứa lượng lớn axit béo omega-3, đặc biệt là DHA và EPA, góp phần cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung. DHA giúp duy trì cấu trúc và chức năng tế bào thần kinh. EPA có tác dụng chống viêm, hỗ trợ não bộ hoạt động hiệu quả. Người cao tuổi được khuyến khích ăn cá 2-3 lần một tuần để giảm nguy cơ tổn thương não, góp phần ngăn ngừa nguy cơ suy giảm trí nhớ theo tuổi tác (bệnh Alzheimer).

Rau lá xanh

Bông cải xanh, cải bó xôi, bắp cải, cải thảo, cải bẹ xanh... cung cấp nhiều chất chống oxy hóa glucosinolates. Khi vào cơ thể, hợp chất này được chuyển đổi thành Indole-3-Carbinol (I3C), có khả năng ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm vi mô trong não, từ đó làm chậm quá trình thoái hóa của các tế bào thần kinh. Vitamin K, lutein, folate và beta carotene trong rau lá xanh còn góp phần làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người già.

Các loại quả mọng

Chất chống oxy hóa flavonoid trong dâu, nho, việt quất, mâm xôi... hỗ trợ bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa và phản ứng viêm - hai yếu tố chính gây suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi. Các hợp chất này còn có lợi cho sức khỏe tim mạch, cải thiện lưu thông máu lên não, tăng cường khả năng ghi nhớ và lưu trữ thông tin.

Trứng

Trứng dồi dào choline tạo nên chất dẫn truyền thần kinh acetylcholin, giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin giữa các tế bào não và hỗ trợ chức năng ghi nhớ. Người cao tuổi có thể ăn khoảng 3-4 quả trứng mỗi tuần. Ưu tiên ăn trứng luộc hoặc hấp, hạn chế chế biến nhiều dầu mỡ để bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Dầu ôliu nguyên chất

Dầu ôliu giàu axit béo không bão hòa (axit oleic) và các polyphenol chống oxy hóa. Những hợp chất này hỗ trợ bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do - nguyên nhân cốt lõi dẫn đến bệnh Alzheimer.

Trà xanh

Trà xanh chứa hoạt chất chống oxy hóa mạnh (catechins) có đặc tính kháng viêm, bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa. Axit amin L-theanine trong trà xanh hỗ trợ thư giãn tinh thần. Loại trà này còn chứa lượng nhỏ caffein có tác dụng tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, người cao tuổi cần xây dựng lối sống lành mạnh. Ngủ đủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, duy trì hoạt động thể chất vừa sức như đi bộ, yoga hay dưỡng sinh để tăng cường lưu thông máu lên não, nâng cao khả năng nhận thức. Rèn luyện trí não thông qua đọc sách, giải đố hoặc học kỹ năng mới cũng góp phần duy trì sự minh mẫn. Tránh rượu bia, không hút thuốc và duy trì giao tiếp thường xuyên với gia đình, bạn bè để cải thiện sức khỏe tinh thần.

Người trên 60 tuổi nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát sa sút trí tuệ để phát hiện dấu hiệu suy giảm trí nhớ ngay từ giai đoạn đầu. Tùy theo tình trạng cụ thể, bác sĩ đánh giá toàn diện và tư vấn hướng can thiệp, điều trị kịp thời.